Bursa ulaşımında kredi ve banka kartları dönemi başladı

ALİ ŞAHİN

BURSA-Bursa'da otobüs, tramvay ve metroya biniş için kullanılan BursaKart'a alternatif olarak kredi/banka kartı ile temassız ödeme dönemi başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan ve BURULAŞ tarafından uygulamaya konulan karara göre; Bursa'da artık belediye-halk otobüsleri, tramvay ve metro hatlarında artık BursaKart'a alternatif olarak temassız özelliği olan kredi/banka kartı ile kullanılabilecek.

Şehir dışından Bursa'ya gelen yolcular ve turistler, BursaKart satın alacak yer bulamadığı noktalarda bu hizmet ile toplu taşımayı sorunsuz kullanabilecek. BURULAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre; kredi/banka kartı ile yapılan binişlerde ulaşım ücretinin her 5 TL ve katları için ilave 1 TL komisyon tahsil edilecek.

Duyurulan uygulamaya göre kredi kartıyla otobüse biniş yapmak isteyen yolcular arasında tam-indirimli-öğrenci ayrımı yapılmadan tek tarife üzerinden ücret tahsil ediliyor. Ayrıca her aktarma işleminde de 1 TL komisyon ücreti alınacak.