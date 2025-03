Bursa ve Konya dünyanın en akıllı 21 kenti arasında gösterildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü de dünya genelindeki şehirlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF’ye Bursa adına başvuru yapmıştı. Bu yıl 9 ülkeden 21 kenti ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine dahil eden ICF, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen akıllı ulaşım, veri tabanlı yönetim, açık inovasyon projeleri ve dijital şehircilik uygulamaları sonucunda Bursa’yı da listeye dahil etti.Listede yer alan 25 şehir arasında Türkiye'den Konya Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

ICF, Smart21 listesinde yer alan kentlerin daha detaylı değerlendirmesini yaparak en başarılı 7 şehri finalist olarak belirleyecek. Bu kentler, İspanya’da gerçekleşecek konferansta duyurulacak. Daha sonra Vietnam’da yapılacak toplantıyla da ‘Intelligent Community of the Year 2025’ (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.

Teknolojinin her geçen gün daha önem kazandığı bir ortamda akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu yıl ICF tarafından 9 ülkeden 21 kent ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine dahil edildi. Bu kentlerden birisi de Bursa oldu. Dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik vizyonunu güçlendiren projelerimizle Top7 listesine girerek finale kalmayı hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın küresel ölçekte en akıllı şehirlerden biri olarak konumlanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.