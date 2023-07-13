Bursa Vergi Daireleri taşınıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüm Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden sonra bir kez daha gündeme gelen binaların dayanıklılık durumlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, Bursa’da kamu binalarında da denetimler sürüyordu. Bir süre önce depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen İhsaniye’deki Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı boşaltılmaya başlandı. Bursa’daki birçok vergi dairesinin yer aldığı binanın yıkım sürecinde iki farklı lokasyonda hizmet vereceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Gökdere, Osmangazi, Setbaşı, Yıldırım Vergi Daireleri’nin yanı sıra Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü ve Vişne Tahsilât Merkezi pazartesi günü itibarıyla Yıldırım’da Vişne Caddesi olarak da bilinen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki ek binada hizmet verecek.

Yıkım kararı nedeniyle taşınan Çekirge, Yeşil, Bursa Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi ile bilgi işlem, idari ve mali işler, mükellef hizmetleri, strateji, tahsilat, usul müdürlüğü, hukuk bürosu, 1 ve 2 nolu takdir komisyonu başkanlığı birimleri de 24 Temmuz 2023 itibariyle Nilüfer’de yer alan Ataevler’deki hizmet binasında hizmet verecek.