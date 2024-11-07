Bursa’da düzenlenen 3 büyük fuar 2024’ü pas geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Ekonomideki daralmaya paralel olarak şirketlerin rasyolarındaki küçülme harcamaların da kısılmasına neden oldu. Artan maliyetler ve çeşitli nedenlerle fuar katılımlarında yaşanan düşüşler Türkiye çapındaki birçok organizasyonda hissedilirken Bursa’da düzenlenmesi planlanan 3 büyük fuar 2024 yılını pas geçti. İlk olarak Junioshow ardından da Go Green Türkiye tarih değişikliği gerekçesi ile organizasyonu 2025’e taşırken, Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın da sektörden gelen talep nedeniyle düzenlenmeyeceği duyuruldu. Bu yıl 13-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ve sektörün dünyadaki en büyük buluşmaları arasında yer alan Bursa Blok Mermer Fuarı 2024’te düzenlenmeyecek. Fuarın resmi sitesinden TÜYAP Fuarcılık imzası ile yapılan açıklamada “Fuarımızda işbirliği yaptığımız MADSİAD Derneği’nden ve doğal taş sektörünün temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda Bursa 8. Uluslararası Blok Mermer Fuarını bu yıl düzenlememeye karar verdik” ifadeleri kullanıldı.

Tarihler değiştirildi

Ayrıca Bursa’dak iki fuar da tarih değişikliğini gerekçe göstererek bu yıl düzenlenmedi. 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan “Go Green Türkiye” - Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı da tarih değişikliğine giderek 2024 yılını pas geçti. No On Fuarcılık tarafından ikincisi düzenlenecek organizasyon 8-10 Mayıs 2025’te kapılarını açacak. Son olarak 13-16 Kasım 2023’te kapılarını açan Junioshow’da tarih değişikliği gerekçesi ile 2024’te düzenlenmedi. Junioshow’un bir yıllık aranın ardından 21-23 Ocak 2025’te kapılarını açması bekleniyor.

Alınan bu kararların ardından Bursa’da 2024 yılında düzenlenecek son fuar 28 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında 22. kez düzenlenecek Bursa Makine Teknolojileri Fuarları (BUMATECH) olacak. Bu fuara da Çinli katılımcıları boykot ettiği için Bursalı büyük makine üreticileri katılım göstermeyecek.