“Bursa’ya dışarıdan yapılan müdahalelere sessiz kalmayacağız”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, göreve geldikten sonraki süreçte yapılan çalışmaları ve hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. Ulaşım Master Planı ve 1/100.000’lik planın bir an önce hazırlanması gerektiğine işaret eden İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “Bursa, mutlaka dirençli şehir, tarım, turizm, tarih ve sanayi ile büyüyen bir şehir vizyonu ile şekillenmelidir. Bunlardan birini önceleyip diğerlerini geri planda kesinlikle tutmamalıyız. Bu sebeple ’Ben yaptım oldu’larla Bursamıza dışarıdan yapılacak her türlü müdahaleye sessiz kalmayacak, bununla gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve tekrar diyoruz ki ‘Bursa şeffaf bir şekilde Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde ilgili tüm ilçe belediyelerinin, devlet kurumlarının içinde olduğu tüm üniversitelerimizin, meslek odalarının aynı masada toplanıp ortak akılla Bursa vizyonunun belirleneceği Kent Anayasamız acilen hazırlanmalı ve ‘Ben yaptım oldu’lara asla müsaade edilmemelidir” dedi.

Kestel Soğuksu’daki sanayi alanı planlamasına da değinen Erdem, projenin Bursa için doğru bir yatırım olmadığını, bu konuda siyasi partilerden de bu yönde destek aldıklarını söyledi. Erdem, “İtirazlarımızın ardından Bursa özelinde bu projeyi savunan bir kurum ve dernek de çıkmadı. Konuyla ilgili itirazımızı yaptıktan sonra hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Önce boş olan sanayi alanları doldurulmalı” diye konuştu. Serdara Atilla Erdem, yeni oluşacak sanayi alanlarının da yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi içeren özellikte olması gerektiğine vurgu yaptı.

Mesleğine ve meslektaşların da yaşadığı sorunlara değinen Erdem, “Bugün TMMOB bünyesinde yaklaşık 170 bin inşaat mühendisi bulunmaktadır. Tıpkı geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan ve durduk yerde kendi kendine yıkılan bina vakasında olduğu gibi insan hayatını doğrudan ilgilendiren olumsuzlukların yaşanmaması için mühendislik biliminin ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Doğrudan insan hayatı ve ardından yaşam kalitesi ve konforu için son derece önemli olan mesleğimizi layıkıyla yerine getirebilmek için üyelerimizin mesleki, kişisel ve ekonomik gelişimine katkı koyabilmek için tüm gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Komisyonlar belirlendi

İMO Bursa Şubesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Protokoller Komisyonu Başkanı Mehmet Albayrak, Teknik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kıyı Deniz ve Su Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, Eğitim ve Seminerler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Ulaşım Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Bahadır Yılmaz, İş ve İstihdam Komisyonu Başkanı Ayşe Asena Dişbudak, Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Elif Kibar Topçu oldu. Ayrıca Serbest Çalışanlar Komisyonu Başkanı Ünsal Eser, OSB ve Sanayi Bölgeleri Komisyonu Başkanı Serhat Şengül, Tarihi Eserleri Araştırma Ve Koruma Komisyonu Başkanı Volkan Kutupoğlu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Pınar Pelin Koçak, Kamu Çalışanları Komisyonu Başkanı Mustafa Gördeli, Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu Başkanı Yasemin Işık Uysal olarak belirlendi. Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Serdal Aktaş olurken, Gençlik Komisyonu Başkanı Alperen Doğan, Sosyal Komisyonu Başkanı Fırat Güzel, Spor Komisyonu Başkanı Yükseler Göktaş, Basın Yayın Komisyonu Başkanı Hürkan Çelebi olarak belirlendi.