BURULAŞ'ta mutlu son

EKONOMİ (BURSA) - BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Sendika ile BURULAŞ arasında anlaşmaya varıldığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman’a, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin’e, TÜRK-İŞ 8. Bölge Başkanı Ruhi Biçer’e, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz’a ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 13.800 civarında çalışanı bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, her bir çalışanın kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, “Belki bir anlaşmazlık oldu. Ama demokrasinin gereği bunlar yaşanabilir. Bu saat itibariyle bir anlaşmaya varılmıştır. Her iki taraf için ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Netice itibariyle Bursalı da nefes almış oldu. Tüm çalışanlarımızın en iyi yaşam standartlarına sahip olmasını istiyoruz” dedi.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin de, “Uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyenin de içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları biliyoruz. Ama çalışanlarımızın da sıkıntılı durumları var. Geçimle ilgili sıkıntıları var. Bunları anlatmaya çalıştık. İş zorlukları vardı. Bunları anlatma çalıştık. Sonuç itibariyle bir noktaya geldik. Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Sodem-Sen hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Başterzi, Adapazarı Şube Mali Sekreteri Özkan Çakıroğlu, Şirket İnsan Kaynakları Müdürü Elif Şenol, Sodem-Sen TİS uzmanları Pamir Başer ve Ahmet Yavuz Şentürk, iş yeri temsilcileri Ferit Akkoyun, Ayhan Ceylan ve Murat Çakır arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.