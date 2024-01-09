BUSKİ’de yolsuzluğun önü kesildi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde kurum ve firmalar adına sahte imza ve kaşelerle, sahte evraklar düzenlenerek sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek kurumu zarara uğratan 3’ü belediye çalışanı 9 kişi gözaltına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ ile ilgili yolsuzluk iddialarına açıklık getirdi. Konu öğrenildiğinde her türlü soruşturmanın başlatılması talimatını kendisinin verdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yapılan ilk tahkikat neticesinde olayın nitelikli zimmet suçu olduğunu anladık ve hemen vakit geçirmeksizin adli makamlara suç duyurusunda bulunduk. Yani olayı öğrenmemiz, idari soruşturma başlatmamız ve adli makamlara intikal ettirmemiz toplam 2 gün sürdü. Bu tür konular soruşturmanın selameti, suç ve suçluların belirlenmesi, delillerin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması amacıyla oldukça hassas ve titiz bir biçimde yürütülür. Adli makamlarla iş birliği ve yüksek koordinasyon içerisinde tüm süreç takip edilmektedir” dedi.

Ortaya atılan iddialarda ifade edilen ‘150 milyon lira, 500 milyon lira’a gibi rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Aktaş, “Böyle bir meblağ yok. Hırsızlığın 10 lirası da 10 milyon lirası da birdir. 'Belediye olayların üstünü örtüyor', 'Gerekli denetimleri yapmıyor' gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. İftiradır, karama kampanyasıdır. Devlet aklıyla iş yapıyoruz. Devlet aklı basiret ve feraset gerektirir. Gizli yürümesi gereken işler vardır. Belediye olayların üstünü örtmüyor, aksine ucu nereye varacak olursa olsun büyük bir cesaretle üstüne gidiyor” diye konuştu.

“Tezviratlara asla müsaade etmeyiz”

Belediye ve bağlı kuruluşlarında her yıl Sayıştay denetimi yapıldığının altını çizen Başkan Aktaş, sorumlular hakkında hem adli hem idari tüm yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Olayın adli makamlara iletilmesi ile birlikte sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler hakkında hem yurt dışına çıkış yasağı hem de mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir kararları uygulandığını anlatan Aktaş, “Geçtiğimiz günlerde savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. 3 tanesi belediye personeli, diğerleri dışarıdan. Belediyede çalışanlardan 1’i faillerinden, 2’si ise imzası olduğu için sorumluluğu var. Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar” açıklamasını yaptı.

BUSKİ eliyle Bursa genelinde gelecek yarım asrın altyapı yatırımını yaptıklarına işaret eden Başkan Aktaş, 150 milyon Euroluk Çınarcık Barajı suyunun şehir merkezine getirilmesi projesiyle 2060 yılına kadar Bursa’nın su sorununu çözeceklerini bildirdi. Alinur Aktaş şöyle konuştu: “Prestijli bir kurum olan BUSKİ’miz, Bursa için bu denli önemli çalışmalar yaparken ve Türkiye’ye örnek olurken kurumun imajını hedef alan tezviratlara asla müsaade etmeyiz. Koskoca bir kurumu karalamanın, olmayan olayları varmış gibi göstererek hareket etmenin bu şehre kazandıracağı bir şey yok. Olayı, seçim sürecinde şahsımı ve kurumumu zedeleyen hale dönüştüren çalışmaları kınıyorum.”