Büyükşehirde kar mesaisi devam ediyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yolları ulaşıma açık tutarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Göksun ve Çağlayancerit’te yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerde etkisini artıran olumsuz hava koşullarına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde kar küreme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde yolların ulaşıma açık tutulması için ekipler gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürerek vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için gerekli önlemleri alıyor.

Karla Mücadele Talebi İçin Adres ALO 153

Vatandaşların kar küreme ve yol açma taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için Afet Koordinasyon Merkezi görev başında. Karla ilgili olası aksaklıkları bildirmek isteyen vatandaşlar, ALO 153 çağrı merkezi üzerinden taleplerini Afet Koordinasyon Merkezi’ne iletebilecek.