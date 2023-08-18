CANiK, ICA'den iki ödülle döndü

SAMSUN/EKONOMİ

Dünya silah endüstrisinin kalbi sayılan ABD’ye dünya genelinden en çok ihracat gerçekleştiren üç firmadan biri olan CANiK, kendi ödül rekorunu kırdı. ABD’de silah endüstrisinin Oscar’ları olarak kabul edilen 2023 Industry Choice Awards’tan (ICA) bu yıl tam iki ödülle döndü. Sektörün en prestijli ödüllerinde CANiK, SFx RIVAL-S ile 4’inci kez Yılın Tabancası seçildi. METE MC9 ile ise 2’nci kez Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası ödülünün sahibi oldu. Aynı ödülü 2017’de TP9 SFx, 2019’da TP9 ELITE COMBAT ile alan CANiK, 2022 yılında da SFx RIVAL modelleri ile en iyi tabanca ödülünü almıştı.

METE serisinin özel tasarımlı üyesi

CANiK, METE serisinin 28 mm’lik özel tasarımlı üyesi METE MC9 modeli ile de aynı etkinlikte Concealed Carry Pistol of the Year (Yılın Gizli Taşıma Tabancası) ödülünün sahibi oldu. CANiK, aynı ödülü daha önce de 2020 yılında TP9 ELITE SC ile elde etmişti. İnce tasarımı ve yüksek kapasite şarjör yapısı mikro kompakt segmentinin tanımını yeniden yapan METE MC9, ince tasarımının yanı sıra optik nişangâhların (Trijicon RMRcc hariç) hepsiyle uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. “Co-witness” özelliğine sahip olan METE MC9, aynı anda hem optik nişangâh hem de klasik gez arpacık ile birlikte kullanılabiliyor.

"Savunma sanayimize nitelikli değer katıyoruz"

Bu yıl ICA’dan iki ödülle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “ICA, hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul edilmediği, tabancalarla ilgili değerlendirmelerin çoğu zaman firmaların haberi olmadan yapıldığı bir organizasyon. Bu etkinlikte iki ürünümüzün farklı kategorilerde yılın tabancası seçilmiş olmasını, ateşli silahlar pazarında sürdürdüğümüz başarının simgesi olarak görüyoruz. Bu sayede savunma sanayimizin vitrinine de nitelikli bir değer kattığımıza inanıyorum” diye konuştu.