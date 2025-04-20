ÇEŞMÜD Yarımada’yı kapsayacak

İZMİR / EKONOMİ

Çeşme Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (ÇEŞMÜD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda tüzük değişiklikleri yaparak önemli bir dönüşüm sürecine imza attı. ÇEŞMÜD, artık yalnızca Çeşme özelinde değil, tüm Yarımada’yı kapsayan yeni bir vizyonla yoluna devam ederek ismini de ‘Çeşme ve Yarımada Müteahhit İş İnsanları Derneği’ olarak güncelledi. Başkanlık süresinin de 2 dönem ile sınırlandırıldığı genel kurulda federasyonlara üye olmanın önü de açıldı.

ÇEŞMÜD, yalnızca Çeşme ile sınırlı kalmayıp Seferihisar, Karaburun, Güzelbahçe ve Urla gibi çevre ilçeleri de içine alacak şekilde yeniden yapılanacak. Bu sayede dernek önemli projelerin yer aldığı bölgede yeni üyelerle güç kazanırken, hayata geçireceği yeni projelerle etki alanını daha da genişletecek.

ÇEŞMÜD’ü daha kurumsal ve etkili bir yapıya dönüştürme amacı taşıdığını söyleyen ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren, alınan kararların kuruluşundan bu yana Çeşme’de nitelikli üretim yapan müteahhitleri ve iş insanlarını bir araya getirerek güçlü bir dayanışma ortamı kurduklarını ifade eden ÇEŞMÜD Başkanı Deviren,“Ancak artık geldiğimiz noktada kabımıza sığmadığımızı ve daha geniş bir etki alanı yaratmamız gerektiğini gördük. Bu nedenle yalnızca Çeşme’yi değil, tüm Yarımada’yı içine alan yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Böylece Seferihisar’dan Karaburun’a, Güzelbahçe’den Urla’ya kadar bölgemizin değerli müteahhitlerini ve iş insanlarını da çatımız altında toplayarak, yeni projelerimizle çevremize daha çok katma değer yaratan STK olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.