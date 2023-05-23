Çinli Chery’nin ilk araçları Mersin’de sahibiyle buluştu

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya otomotiv markaları arasında hızla yükselen değeri Chery’nin Türkiye hamlesi başarı ile devam ediyor. Türkiye genelinde ilk etapta 25 showroom açan firma, Mersin’de Gürsoy Oto bünyesinde açtığı showroomunda ilk araç teslimatlarını gerçekleştirdi. Mersin’ne gelen Chery’nin ilk otomobilleri, sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Gürsoy Oto Yönetim Kurulu Başkanı M. Alper Gürsoy, Chery ile birlikte “Yenilik, sorumluluk, fiyat ve performans” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Küresel markanın Türkiye’de 2023 yıl sonuna kadar 15 bin adet araç satışı hedefine aktif katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten M. Alper Gürsoy, Mersin’de ilk etapta Chery’nin 3 farklı model aracını satışa sunduklarını aktardı. Gürsoy, “Chery’nin modelleri fiyat fayda endeksi yapıldığında sahip olduğu teknoloji, kalite, performans ve konfor ile piyasadaki muadillerinin 10 adım önüne çıkıyor. Mersin’deki kullanıcılar artık daha geniş ve güvenli SUV konseptli araçlar beklediğini biliyoruz.

Bu alanda Omada 5 modelimiz sportif özellikleri ile ve sahip olduğu yüksek teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. Standart modeli ile sektördeki muadillerinden farklı olan Omada 5, 360 derece kamera, ısıtmalı koltuklar gibi yeni özellikleri ve sportfif tasarımı ile öne çıkıyor. Tiggo 7 modelimiz ise Mersin’de ön plana çıkmasını beklediğimiz modellerimiz arasında yer alıyor. Tiggo 8 Mersin’de yüksek satış rakamlarına ulaşacağına dair beklentimizin en yüksek olduğu model. Üst segment bir model olan Tigo 8 Pro, 7 koltuğuyla özellikle kalabalık ailelerin dikkatini çekiyor” dedi.

SUV segmentinde Türkiye’de yüzde 5 pazar payı hedefliyor

Chery’nin otomobil taşımalarına özel olarak tasarlayıp bünyesine kazandırdığı yeni gemi filosu ile kullanıcılara yönelik araç teslimatların diğer markalardan daha hızlı gerçekleştireceklerini söyleyen M. Alper Gürsoy, “Sıfır araç pazarında rekabeti belirleyen en önemli nokta satın alınan aracın teslim süresidir. Bu alanda Chery İnternational, Türkiye operasyonları için özel gemiler tasarlayarak bünyesine kazandırdı. 15 günlük aralıklarla Çin’den Türkiye’ye seferler yapılıyor. Her seferde 8 bin adet kapasiteli gemiler Türkiye’ye doğru yola çıkıyor. Bu hızlı teslim avantajını arkamıza alarak Türkiye genelinde SUV segmentinde yüzde 5’lik bir pazar payını yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rus pazarında başarılı olan modellerinde Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor

Chery’nin elektrikli araçlarının da Türkiye pazarına girmesi için görüşmelerin devam ettiğini aktaran Gürsoy Oto Yönetim Kurulu Başkanı M. Alper Gürsoy, şöyle devam etti: “Yılın sonuna doğru elektrikli araçlarda da önce çıkmayı hedefliyoruz. Chery’nin İQ1 model elektrikli araçları Türkiye pazarına giriş yapabilir. Görüşmeler olumlu olarak devam ediyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Chery’nin farklı diğer model araçlarının da Mersin caddelerinde ve sokaklarında gezeceğini söyleyebilirim. Chery’nin özellikle Rus pazarında yükselen modellerinin Türkiye pazarına da giriş yapmasını bekliyoruz.”