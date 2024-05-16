Coffy, 100’üncü şubesini Diyarbakır’da açtı

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Uluslararası pazarda yaklaşık bin şubelik deneyimi bulunan DP Eurasia Group’un bünyesinde 2019 yılında doğan marka, 100’üncü şubesini Diyarbakır’da açarak bulunduğu il sayısını 22'e çıkardı. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 1000 metrekarelik alanda, 500 kişilik oturma kapasitesiyle açılan Coffy, kendi mağaza konseptiyle dizayn edilmiş açık ve kapalı alanlarıyla Diyarbakırlılar için yepyeni bir sosyalleşme mekanı oldu. Yüzde yüz Arabica çekirdeklerle hazırlanan kahvelerini müşterilerine sunan Coffy, günün her anına uygun; kahvaltılıklar, sandviçler, tatlılar ve atıştırmalıklardan oluşan yiyecek menüsüde sunuyor.

Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde varlık göstermek

Açılışta konuşan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, Çok yakında Diyarbakır da dahil olmak üzere, bölgede çok sayıda mağaza açarak büyüyeceklerini söyledi. Fiyat hassasiyetinin tavan yaptığı bir dönemde olunduğunu belirten Saranga "Böyle bir dönemde tüketicinin yanında olmak, kahveyi lüks tüketim kategorisinden çıkararak gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek ve ulaşabileceğimiz her kesime ulaşmak arzusundayız. Amacımız kahve kültüründe yepyeni bir model yaratmak, kaliteli kahveye herkesin ulaşmasını sağlamak. Türkiye’de ilk defa kahve sektöründe tek fiyat modelini ‘Tek Fiyatlı Dijital Kahve Noktası’ konseptiyle hayata geçirdik. Bu yenilik sayesinde hem kahve deneyimini demokratize ettik hem de dijital altyapımızın da gücüyle karar verme ve satın alma sürecini hızlandırdık" dedi.