Gençler, sürdürülebilir tarım projelerini İzQ’da yarıştırdı

İZMİR / EKONOMİ

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir tarım, su ve atık yönetimi konularında çözüm üretmek üzere Ecothon adıyla 3 gün süren bir hackathon düzenledi. Etkinliğe katılan ekipler 48 saat boyunca projelerini geliştirirken, büyük ödülü kazanmak için zamanla yarıştılar.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Genç Sanayici İş İnsanları Derneği ortaklığında, İzmir’in ulusal ve küresel çapta bir inovasyon ve girişimcilik kenti olması hedefiyle çalışan İzQ tarafından hayata geçirilen ve Balıkesir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir ve Manisa’dan toplam 66 kişinin yer aldığı 15 ekibin yarıştığı hackathon oldukça heyecanlı ve eğlenceli geçti. Organizasyonda, farklı üniversitelerden gençlerden oluşan “İzQ Genç” ekibi, Google Developer Student Clubs Dokuz Eylül Üniversitesi üyeleriyle bir araya gelerek proje çalışmalarını yürüttü.

İklim krizi, biyoçeşitliliğin azalması ve çevresel yıkım gibi küresel risklerin iş dünyasına olumsuz etkilerine dikkat çekerek katılımcıları projelerinde odaklanabilecekleri problemler konusunda girişimcilik perspektifine yönlendiren KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan, “Biyoçeşitliliğin çökmesi iş dünyasını tehdit ediyor. Dolayısıyla iş dünyası için yeni ve sürdürülebilir kaynaklar önem arz ediyor. Çevreci dönüşüm yapmak için geri dönüşüm yapmak tek çözüm değil. Günümüzde gençlerin yaşadığı, iklim krizinin getirdiği gelecek kaygısını temsil eden eko-anksiyete (eco–anxiety) kavramına da dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Dr. H. İ. Murat Çelik de, “Evimizi su basarken yüzümüzü yıkayacak su bulamıyoruz. Üzerimize gelen en büyük dalga iklim değişikliğidir.” sözleriyle iklim krizinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik kavramını yarışma sonrasında da benimsenmesinin önemini dillendiren İZQ Direktörü Tuba Kesen Umar, “Sürdürülebilirlik, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğudur. İnsanlık olarak doğanın bizlere sunduğu kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, çevreye duyarlılık göstermek ve toplumlar arası adaleti sağlamak için hepimizin çaba göstermek zorundayız. Bunu yaparken sadece teknolojik çözümleri değil aynı zamanda insan merkezli ve toplum odaklı yaklaşımları da göz önüne almak zorundayız” şeklinde konuştu.

Ecothon ödülleri sahiplerini buldu

Ecothon’da SusBeez ekibi Happy Plants projesiyle sürdürülebilir tarım alanında yaptığı çalışma ile birinci olurken, Atlas Young Talent sürdürülebilir atık alanında yaptığı At-Ma isimli projesi ile ikinciliği kazandı. Üçüncülük ödülünü ise sürdürülebilir tarım alanında yaptığı proje ile Virtual Journey ekibi aldı.