Çolakbayrakdar: Daha modern ve akıllı bir ilçe inşa ediyoruz

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Teknolojik şehir konsepti için belediye hizmetlerinin tamamını akıllı sistemlere entegre etmeye yöneldiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için 2016 yılında Çözüm Merkezi’ni hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın bu sistemlere erişimini kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kullandığımız altyapı yazılımlarını da personelimiz yapıyor. Yerli ve milli yatırımlarımızın yanı sıra özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünleriyle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz” dedi.

İlçedeki sosyal donatılar, parklar ve yürüyüş alanlarıyla ilgili enerji verimliliği yüksek sistematik projeler geliştirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, “Belediye hizmet binamız başta olmak üzere tesislerimizde, atölyelerimizde, parklarımızda ve yürüyüş alanlarında bulunan 6 bin adet aydınlatma sistemini, alanda bulunan insan yoğunluğuna göre ışığı otomatik olarak ayarlayan, enerji verimliliği yüksek, tasarruflu LED aydınlatmalar ile değiştirdik. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz bu proje ile bugüne kadar 3 milyon 500 bin TL tasarruf sağladık. Bununla birlikte elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi ile de daha modern ve akıllı bir ilçe inşa ediyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Akıllı Aydınlatma, Akıllı Atık Yönetimi ve Akıllı Belediyecilik Hizmetleri başlıklarında yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti: “Elektrik şebekesi ve kablosuz haberleşme kullanılarak geliştirilen akıllı aydınlatma sistemi, dış mekânlarda yoğunluğa göre artan ve azalan sokak lambalarıyla birçok kolaylık ve tasarruf imkânı sağlıyor. Hayata geçireceğimiz Akıllı Atık Yönetimi’nde kablosuz haberleşme ağlarını kullanarak, yer altı ile yer üstü atık toplama veya çöp konteynerlerinin içini ölçümleyip, merkezi sisteme rapor vererek, çöp toplama araçlarının rotalarını akıllı bir şekilde çizmelerini ve böylelikle yakıt tasarrufu sağlayacağız. Ayrıca LED aydınlatma sistemiyle malzeme, enerji sarfiyatı, bakım maliyeti ve aydınlatma oranı ile yüzde 65 tasarruf sağladık. Ekiplerimiz malzemeden tasarruf sağlamak için 6 bin adet eski ampullü armatürü, LED armatürlerle yeniledi. Hasarlı ve eskiyen ampulleri sökerek yerlerine daha az enerji ile iki katı aydınlatan ve uzun ömürlü olan tasarruflu LED lambalar yerleştirdi. Böylelikle LED aydınlatma sistemiyle hem daha fazla aydınlık hem de daha az enerji kullanılarak daha fazla tasarruf sağlandı.”

Kendi yazılımını geliştirdi 235 binden fazla talep aldı

Kocasinan Belediyesi, tüm belediyecilik hizmetlerini tek çatı altında toplamak üzere 7 yıl önce kurduğu çözüm merkezine bugüne dek 235 binden fazla talep aldı. Talepler, belediyenin bilgi işlem çalışanları tarafından geliştirilen bir yazılım sistemiyle raporlaştırılıyor. Kocasinan Belediyesi olarak operasyonel refleksleri yüksek, hızlı çözüm üretebilen ve sonuç odaklı çalıştıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nin tek amacının talep almak değil, gelen taleplerin çözümünü sağlamak, vatandaşa bu doğrultuda geri bildirim vermek ve eğer bir yerde bir sorun varsa o sorunun kronikleşmeden çözülmesine yönelik adımlar atmak olduğunu kaydetti. Çolakbayrakdar, ayrıca Çözüm Merkezi’nde kullandıkları programın tamamının da kendi personelleri tarafından yüzde yüz yerli olarak geliştirildiğini söyledi.