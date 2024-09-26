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Construct Iraq 2024, Erbil'de 6. kez kapılarını açtı

Irak’ın en büyük inşaat, elektrik, altyapı ve iklimlendirme fuarı Construct Iraq 2024, katılımcı firmaları uluslararası alıcılarla buluşturmak üzere kapılarını açtı. Geçen yıla göre yüzde 70 büyüme kaydeden fuar, bu yıl hedeflerini daha da ileriye taşıyarak 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu yıl 400’ün üzerinde marka ve 350’den fazla firma ile katılımcılarını buluşturan fuarın açılış törenini IKBY Başbakanı Mesrur Barzani gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Construct Iraq 2024, Erbil'de 6. kez kapılarını açtı
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Construct Iraq 2024 fuarı, inşaat sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri sergilemek amacıyla yerel ve uluslararası firmaları bir araya getiriyor. 17 bin m² sergi alanında; Bahreyn, Bulgaristan, Çin, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Ürdün, Türkiye ve B.A.E.’den katılımcılar yer alıyor.

Resmi ülke katılımcıları arasında Çin, İran, Kuveyt ve Türkiye öne çıkıyor. Bunlarla beraber; T.C. Erbil Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği, Iraqi Businessmen Union, Iraqi Contractor Federation, Musul Ticaret Odası, Federation of Iraqi Chamber of Commerce, Bağdat Ticaret Odası, Anbar Invesment Commission, IFB (International Federation of Business) fuarda ziyarette bulundular.

Construct Iraq ticaret hacmini güçlendirmeyi hedefliyor

Ülkenin kalkınma projelerine yön veren yerel ve uluslararası firmalar inşaat, elektrik ve iklimlendirme sektöründeki son yenilikleri ve gelişmeleri sergilemek üzere Erbil Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir araya geliyor.

Construct Iraq 2024 Fuarı, hem yerel firmalar hem de uluslararası firmalar için Irak'ın gelişen inşaat piyasasında yer almak, yeni iş ortaklıkları kurmak ve ileri teknoloji çözümlerini keşfetmek için ideal bir platform oluyor. Fuar, inşaat profesyonelleri için geniş bir iş ağı kurma ve sektördeki son trendleri takip etme fırsatı sunuyor.

Bu yıl fuar, Electric Iraq ve Hvac-R Iraq fuarlarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor, bu da alıcı katılımını artırma potansiyeli taşıyor. Fuarda tanıtılacak yeni ürünler ve çözümler, katılımcı firmaların rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olurken, Irak ve çevre ülkelerden gelecek sektör profesyonellerini Erbil’de buluşmaya davet ederek inşaat sektöründe önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

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