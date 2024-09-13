Corendon, 2025’te 2 milyondan fazla turist taşımayı hedefledi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yaptığı açıklamada, 2025 yılında 20. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını ve uçuş ağlarını genişleterek satışlarını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

2024'ün sekiz aylık döneminde iki milyondan fazla yolcu taşıyarak güçlü bir performans sergilediklerini belirten Karaer, 2024/2025 kış sezonu için de 600 bin koltuk kapasitesi ile 2025 yaz sezonu için de 30'dan fazla destinasyona uçmayı planladıklarını kaydetti.

Aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik adımlar atarak, yolcularının karbon ayak izini azaltmalarına olanak tanıyan cOmmited.app platformuyla iş birliğine imza attıklarını anımsatan Karaer, şöyle devam etti:

‘’Corendon Aırlines olarak yıla güçlü bir başlangıç yaparak başarılı bir yaz sezonunu geride bırakıyoruz. 2024 Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla iki milyondan fazla yolcuya hizmet verdik. 2024/2025 kış sezonu ve 2025 yaz sezonu için tatilcilere geniş ve istikrarlı bir uçuş programı sunmayı planlıyoruz. 2025’te de 2 milyondan fazla turist taşımayı hedefledik. Almanya, Avusturya ve İsviçre’den gerçekleştirilecek uçuşlarla hizmet vermeye devam edecek Corendon Airlines, 2025’de 20. yılını kutlayacak.’’

Almanca konuşan ülkeler

Gelecek yıl turizm sezonu için faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını anlatan Karaer, şöyle konuştu:

‘’Güçlü rakamlarımız ve gelecek yıl için ön gördüğümüz hedefler, stratejimizdeki başarıyı kanıtlıyor. Bu strateji doğrultusunda satış faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyor ve Almanca konuşulan ülkelerde tatil seyahatleri için tercih edilen partner olma konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. 2024 yaz sezonunda Türkiye, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır uçuşlarda yoğun bir talep gördük. Geleneksel tatilcilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu gibi destinasyonlara yönelik etnik uçuşlara olan ilgi de arttı. Bu talebi karşılamak için 2024 yılında bu hatların çalışma süresini uzattık ve 2025 yılında da sürdürmeyi planlıyoruz.’’

Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Başkanı Christian Hein de satış ve pazarlama faaliyetlerini artırarak müşteri ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerini güçlendirerek önümüzdeki dönemde büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdurduklarını kaydetti.

Hein, ‘’Amacımız, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle olan iş birliklerimizi genişletmek. İlk adımları attık ve önümüzdeki dönemde bu çalışmaları geliştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kış sezonu hazırlıkları

Corendon Aırlines, 1 Kasım 2024'ten 14 Mart 2025'e kadar sürecek 2024/2025 kış tarifesi ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 24 havalimanından hareket ederek 600 binden fazla koltukla popüler tatil destinasyonlarına uçacak. En çok talep gören destinasyonlar arasında Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote ve Tenerife ile birlikte Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Marsa Alam ve Hurghada yer alıyor.

Corendon Airlines, başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye yönelik bağlantılara da büyük önem veriyor.

2025 hazırlıkları sürüyor

Corendon Airlines, 2025 yaz sezonu için 30'dan fazla destinasyonu kapsayan geniş bir uçuş ağı sunmaya hazırlanıyor. Yoğun sezonda haftada 500’den fazla uçuş ve iki milyondan fazla koltuk ile uçmayı hedefleyen Corendon Airlines, Almanya’daki 18 havalimanına, Avusturya’daki 4 ve İsviçre’deki 2 havalimanına hizmet verecek.