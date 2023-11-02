Çorum'a bir OSB daha kurulması için çalışmalar sürüyor

ÇORUM/EKONOMİ

İskilip Belediye Başkanı ve İSİAD Başkanı Ali Sülük, İskilip Belediyesi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, ilçeye OSB kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Sülük, "OSB kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğumuz arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfından çıkarılmış olup, organize sanayi bölgesi olarak hazineye tescil işlemleri devam etmektedir” dedi.