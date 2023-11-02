Gaziantep savunma sanayi için lojistik malzeme üretecek

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Malzeme Daire Başkanı TUĞG. Levent Kefal, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanı Bahaddin Din, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı TUĞG. Hacı Halil Osma, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara ve makine metal sektörü temsilcileri katıldı.

"Gaziantep savunma sanayiinde olmalıdır"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Kemal Çeber; ‘’Coğrafyamız, insan yapımız ve üretim kapasitelerimiz her nokta da olduğu gibi savunma sanayisi noktasında da tedarikçi olmaya hazır durumda. Sanayicilerimizin elinde un var, şeker var, yağ var geriye bunları birleştirip helva yapmak kalıyor. İşte bu bağlamda gereken destekler sağlanırsa sanayicilerimiz elindekileri birleştirerek savunma sanayisine yerli üretim ürünler hazırlama konusunda her türlü üretimi yapacaktır. Gaziantep savunma sanayisinde muhakkak olmalıdır’’ dedi.

"Üretimin merkezindeyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep’in sanayisi ve çalışan altyapısı ile Türkiye’nin en önemli organize sanayi bölgesine sahip bir üretim merkezi konumunda olduğunu belirterek, Gaziantep’in bu noktada savunma sanayisinde belli bir yol haritası belirleyerek yoluna devam edeceğini kaydetti.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

‘’Firmalarımız üretim ve tedarik noktasında savunma sanayisinin önemli kilit taşlarından olacak’’ diyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, ‘’2019 yılında başladığımız teknolojik dönüşüm hamlesi kapsamında GSO olarak birçok program gerçekleştirdik. Kazanımlarımızı devam ettirerek ve hedeflerimizi yeniden gözden geçirerek bu süreci birlikte yürütmek istiyoruz. Gaziantepli firmalarımızın savunma sanayisine üretim yapması, tedarikçi olabilmesi, alt sistem ve sistemler yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda katılımcılara sunum yapan MSB Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanı Bahaddin Din, Gaziantepli firmaların savunma sanayisi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduklarını kaydederek, bu sürecin bir yol haritası etrafında sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda daha sonra sunumlar eşliğinde teknik konular hakkında bilgiler verilirken, sektör temsilcileri görüşlerini paylaştı.