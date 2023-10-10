Çorum’da sanayi sitesine yeni bir yol kazandırıldı

ÇORUM/EKONOMİ

Çorum Sanayi Sitesi 6. Sokak ile Çorum Sanayi Sitesi 9. Cadde’yi birbirine bağlayan 410 metre uzunluk ve 15 metre genişliğe sahip üçüncü alternatif yolda çalışmalar artık sona eriyor. Kazı, dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlanan Çorum Sanayi Sitesi 29. Cadde asfaltla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Aşgın “Çorum Sanayi Sitesi esnafımızın 1 alternatif yol talebine 3 yeni yol yaparak cevap verdik, yıpranan yolları da yeniledik. Büyük bir kararlılıkla, sanayiye çok şey katacak bu yolda da artık son dokunuşları yapıyoruz. 15 metre genişlikte, 410 metre uzunluktaki yolumuzu artık asfalta buluşturuyoruz. Sanayi esnafımız ne istemişse biz daha fazlasını yaptık. Neye ihtiyaç varsa bundan sonra da fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.