ÇÜ, depremde uzvunu kaybeden çocuklar için merkez kuruyor

Eray ŞEN



ADANA - ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, projeye Harvard Üniveristesi’nden Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in de aralarında bulunduğu ABD’de yaşayan Türk doktorlar ile Türk Pediatri Kurumu’nun da destek verdiğini söyledi. Rektör Tuncel, çocuklara psikolojik, psikiyatrik ve burs desteği sağlayacak merkezi bir yılda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

ÇÜ’nün çalışmaları hakkında EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Rektör Tuncel, ‘Çocuk İyilik Merkezi’ adıyla hayata geçirilecek proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Depremde maalesef pek çok çocuğumuz derinden yaralandı. Hem göçük altında kaldığı süreçte hem de tedavi sürecinin bir parçası olarak uzuvlarını kaybeden çok küçük yaşta, 0 – 21 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik bir projemiz var. Projeyi Amerika’daki bazı çocuk doktoru arkadaşlarımız ve Türklerin kurduğu fon toplama kuruluşları destekliyor. Harvard Üniveristesi’nden Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil hocamız da projede bizimle beraber çalışıyor. Ayrıca çocuk acil ve yoğun bakım dernekleri, Türk Pediatri Kurumu gibi ulusal destekçilerimiz var” dedi.

Merkezde çocuklara ücretsiz olarak en ileri protezleri takmak istediklerini belirten Rektör Tuncel, “Çünkü büyüme döneminde oldukları için protezlerin zaman zaman yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca onlara psikolojik ve gerekirse psikiyatrik destek ve burs vereceğiz. Eğitim bursu için de ayrı bir başvuru mekanizmamız var” diye konuştu.

Merkezin projesinin çizildiğini, yakında inşaata başlanacağını ve bir yılda hizmete girmesini hedeflediklerini aktaran Rektör Tuncel, “Çukurova Üniversitesi Sanayi İşbirliği Vakfı aracılığıyla yaptırtıp, Çukurova Üniversitesi’ne devredeceğiz. Çocuklar tüm hizmetleri aynı çatı altında bulabilecek. Bu çocuklar Türkiye’nin neresinde olursa olsun tedavileri karşılanacak. Çalışmalar ÇÜ bütçesi ile değil, fonlarla yürüyecek” dedi.

Başarılı öğrencilere aylık 10 bin lira burs veriyoruz

Üniversitenin eğitim faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Tuncel, başarılı öğrencilere yönelik burs olanakları hakkında şunları söyledi: “Çukurova Üniversite Sanayi Vakfı aracılığıyla başarılı gençleri çekmeye çalışıyoruz. Üniversite sınavında sayısal alanda ilk 3 bine giren, mühendislik ve tıpta Çukurova Üniversitesi’ni tercih edenlere yüksek miktarlarda burs veriyoruz. Bir yıl önce ilk 100’e aylık 10 bin lira ile başladık ve ilk 3 bine girenlere 9 bin, 8 bin lira diye devam ediyor.”