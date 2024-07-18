'Danışmanlık sektörü önemli bir büyüme potansiyeline sahip'

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya’da 2004 yılından bu yana firmaların uluslararası kalite standartlarında çalışması için kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmeti veren ERA Danışmanlık, kalite anlayışını benimsemiş ve hedefinde sistemli çalışmak olan tüm müşterilerine çözüm sağlamaya devam ediyor.

Danışmanlık alanında uzun yıllara dayanan deneyimleri ile sektördeki gelişmeleri EKONOMİ Gazetesi için değerlendiren ERA Danışmanlık Endüstri Mühendisi Yalçın Daşbadem, profesyonel danışmanlık için yeni fırsatlar ve hizmet alanlarının doğacağını belirtti. “Danışmanlık sektörü kalite yönetim sistemleri konusunda özellikle teknolojik gelişmeler ve küresel ticaretin artmasıyla önemli bir büyüme potansiyeline sahip” diyen Daşbadem, yeni gelişmelere uyum sağlamanın başarılı bir danışmanlık kariyeri için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Uluslararası standartlara uyum şart”

Teknolojik gelişmelerin ve değişen şartların danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı artıracağını belirten Yalçın Daşbadem, “Firmalar dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırıyorlar. Bu durum kalite yönetim sistemlerinin dijital platformda uygulamamsını ve izlenmesini gerektiriyor. Sürdürülebilirlik konularına verilen önem arttıkça, firmalar kalite yönetim sistemlerini bu yaklaşımlara entegre etmeye yönelecekler. Ayrıca uluslar arası ticaretin artmasıyla birlikte firmaların uluslararası standartlara uyum sağlaması zorunlu hale geliyor. Bu gibi durumlar firmaların danışmanlık hizmeti talebini artıracaktır” dedi.

“Uzmanlaşmış danışmanlar için yeni fırsatlar ortaya çıkacak”

Orta vadede oluşacak şartların yeni fırsatlar doğuracağını söyleyen Daşbadem, “Firmaların uluslararası pazarlara açılmasıyla birlikte, global rekabet ortamında kalite yönetim sistemlerinin etkinliği daha da önemli hale gelecek. Firmalar, çalışanlarının kalite yönetim sistemleri konusunda eğitilmesine daha fazla önem verecek. Büyük veri ve yapay zekâ, kalite yönetim süreçlerinin optimizasyonunda kullanılmaya başlanacak. Bu alanda uzmanlaşmış danışmanlar için yeni fırsatlar ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ teknolojilerinin danışmanlık süreçlerine sağlayabileceği potansiyel faydaların işletmelerin rekabet gücünü artıracağının altını çizen Daşbadem, “Firmamız yazılım kökenli olmasından kaynaklı hem müşterilerine yazılım danışmanlığı konusunda yıllardır destek sağlamakta hem de ERP sistemlerinin uygulanması algoritma çalışmaları ve yazılım veri tabanlarının kurulması konusunda teknik destek sağlamaktadır” dedi.

“Danışmanlık, firmaların hedeflerine ulaşmasını destekler”

Danışmanlık ve belgelendirme firmalarının sağladığı katma değer hakkında değerlendirmelerde bulunan Daşbadem, “Danışmanlık ve belgelendirme, firmalara geniş bir yelpazede katma değerler sağlar. Bu süreçler, yalnızca mevcut performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda firmanın gelecekteki büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını da destekler. Bu nedenle, firmaların bu hizmetlere yatırım yapmaları uzun vadede büyük faydalar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İşletmelerin kalifiye eleman bulma ve yetiştirilen elemanı elde tutma konusunda yaşadığı problemleri dile getiren Yalçın Daşbadem sözlerine şunları da ekledi: “Bu konu, stratejik bir yaklaşım gerektirir. Eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, rekabetçi maaş ve yan haklar sağlamak, güçlü bir işveren markası oluşturmak ve çalışan bağlılığını artırmak, bu süreçte önemli adımlardır. Bu stratejiler, uzun vadede işletmenizin başarılı olmasına ve nitelikli çalışanları elinde tutmasına yardımcı olacaktır.”