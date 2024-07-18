Adana’da üç koldan lojistik hamlesi: Havada, karada ve denizde dev tesisler geliyor

Eray ŞEN / ADANA

Türkiye’nin 21’inci yüzyılda uluslararası üretim havzalarından biri olmaya hazırlanan Adana’da, lojistik altyapı yatırımlarına hız verildi. Sürecin temel taşlarını; Çukurova Uluslararası Havalimanı, Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı ve hızlı tren hattı oluşturuyor.

Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika bölgelerine havadan, denizden ve karadan güçlü lojistik hatlar ile bağlantı sağlayacak bu tesislerden Çukurova Uluslararası Havalimanı uzun bir yapım sürecinin ardından tamamlandı, yakında açılışı yapılacak. Mersin ve Gaziantep arasında yapımı devam eden ve Adana’dan geçen güzergah ile Türkiye’nin diğer hızlı tren hatları ile entegrasyonunu sağlayacak hızlı tren hattında iki yıl sonra seferler başlayacak. Deniz boyutunda ise geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın tahsisi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.

Kıvanç: Bölge ve ülkemiz için büyük kazanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın bölgenin çehresini değiştirecek en önemli yatırımların başında geldiğini söyledi. Projenin tahsisinin onaylanması haberini sevinçle karşıladığını belirten Kıvanç, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yapılması için mücadelesini verdiğimiz Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır” dedi.

Projenin Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak, yeni iş olanakları yaratacağını vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti: “Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Türkiye’miz ve Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştirecek, geleceğe dair umut vadeden bölgeleridir. Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak olan Adana Ana Konteyner Limanı bir arada düşündüğümüzde; Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır.”

Çelik: Adana’yı dünya ticaretinde öne çıkaracak

Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın tahsisinin onaylandığını sosyal medya hesabından duyuran Ak Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, projenin Adana’yı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracağını vurguladı. Çelik, “Adana Konteynır Limanı ile Basra Körfezi’nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, kuzey-güney koridorlarında demir ve kara yollarında taşınan yüklerin Akdeniz’e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Türkiye’nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteynır Limanı, Adana’mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak” yorumunu yaptı.