DASİFED Başkanı Gül: Altyapı, emek ve sermaye endeksi geriledi

HATAY / EKONOMİ

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) işbirliğiyle düzenlenen ‘Yerel Kalkınma Sohbetleri’ adlı etkinlikte, bölge ekonomisinin deprem sonrası durumu konuşuldu.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Abdulnasır Duyan, DASİFED Başkanı Gülay Gül ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantı Hatay EXPO alanında gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Başkanı Çiğdem Kıral, Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru Tekin Bilbil, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü Refik Ömer Ertüm’ün katılımıyla ‘Afet Sonrası Tedarik Zinciri Yönetimi’ konulu panel yapıldı.

DASİFED Başkanı Gülay Gül, konuşmsında fiziki altyapı, emek piyasası, sermaye ve diğer kriterler açısından deprem bölgesinin durumunu değerlendirdi. Deprem sonrası emek piyasası şartları geri giden iller arasında Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’ın bulunduğuna dikkat çeken Gül, şöyle devam etti:

“İnsan sermayesi endeksinde de deprem bölgesi illeri için emek piyasasına benzer bir durum söz konusudur. 81 il arasında Osmaniye 55, Hatay 62, Kahramanmaraş ise 64’üncü sıradadır. Depremden etkilenen 10 ilimizin deprem öncesinde grup olarak çok zayıf oldukları bir diğer endeks ise fiziki altyapı endeksidir. Depreme maruz kalmış illerin bu kategoride 2014 yılından deprem öncesine kadar farklılaşan bir gelişim gösterdikleri görülmektedir. Hatay 10 sıra gerileyerek 53’üncü sırada yer almış ve bu sıralamada önemli ölçüde geriye gitmiş olan bir il konumuna geçmiştir. Kahramanmaraş da 60’ıncı sıradan 61’e gerilemiştir. Sosyal sermaye kategorisinde 2014 yılından sonra Hatay Türkiye sıralamasında 5 sıra, Kahramanmaraş 1 sıra yükselmişlerdir. Bu görece düzelmeye rağmen bu illerin 2023 yılında Türkiye genelindeki sıralamaları orta ve alt sıralarda kalmaktadır.”

“Dijital dönüşümü tarım sektöründe uygulamalıyız”

Gül, depremden sonra yeniden kalkınma hamlesinde, sanayi ve hizmet sektörlerinde ülke ortalamalarının altındaki istihdamın yeni teknolojilerin ve yeni girişimlerin desteği ile nitelikli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Üretimde verimlilik temelli bir katma değer artışı yaratabilmenin yolu teknolojik gelişmeleri yani dijital dönüşümü tarım sektöründe ağırlıklı olarak kullanmanın yollarını bulmak zorundayız. Bölge sanayimizin düşük ve orta teknoloji üretim modelini, daha yüksek verimlilik temelli modele dönüştürmek için yüksek teknoloji kullanımı olmazsa olmaz temel şarttır. Az sayıdaki sanayi işletmelerimizin daha yüksek bir katma değer artışı yaratmasını istiyorsak dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır” ifadesini kullandı.