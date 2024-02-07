Dener Makina, üretimini ödüllerle taçlandırıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri’nin İncesu İlçesi’nde 155 bin metrekaresi kapalı toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik kampüsün içinde hem sac işleme hem de takım tezgâhları üreten Dener Makina, bu yıl 50. yılını kutluyor. Sac şekillendirme makine grubunda fiber lazer kesim, elektrikli servo, hidrolik, hibrit tipi abkant pres, giyotin makas ve plazma kesim makineleri üretiminde Türkiye’deki öncü kuruluşlar arasında yer alan Dener Makine, her yıl ithalat ile ülkeye giren ortalama 7 bin adet takım tezgahının ve yaklaşık 630 milyon dolar döviz kaybının önüne geçmek için bir yandan kapasite artırmaya yönelik yatırımlarda bulunurken diğer yandan da Ar-Ge ve verimlilik çalışmalarıyla üretimde katma değeri artırmayı hedefliyor.

Dener Makina CEO’su Cemal Dener, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 6 bin 991 adet makine ithalatına karşılık sadece 428 adet makine ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye’nin sadece takım tezgâhlarının ithal edilmesinden kaynaklı 627.8 milyon dolarlık dış ticaret açığını yerli üretim tezgâhları ile karşılamayı ve makine sektöründe örnek bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Sürekli yatırım ve iyileştirmelerle kapasitemizi de her geçen yıl artırıyoruz. Veriler Türkiye’deki Ar-Ge çalışmaları için ayrılan ortalama harcama bütçesinin yüzde 1.4 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Ancak biz Dener Makina olarak yıllık ciromuzun minimum yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge harcamalarımızı her yıl artırıyoruz. 2020 yılında 11 milyon TL, 2021 yılında 27 milyon 37 bin TL ve 2022 yılında 68 milyon 102 bin TL Ar-Ge yatırımında bulunduk. Üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kendi bünyemizde de çalışanlarımızın lisansüstü çalışmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Disiplinler arası çalışmalarımız ve teknolojiyle uyumumuz sayesinde Dener Makina'yı sadece bir makine üreticisi olmaktan öteye taşıyor, aynı zamanda sektörü şekillendirebilecek bir marka haline getiriyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz başarılar, sadece bugünü değil, yarının standartlarını da belirleyecek” diye konuştu.

Yapılan yatırımların karşılığı olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Verimlilik Proje Ödülleri Ar-Ge kategorisin de üst üste iki yıl birincilik ve ikincilik ödüllerini kazandıklarını da paylaşan CEO Cemal Dener, “2022 yılında TÜBİTAK destekli olarak gerçekleştirilen Bilgisayar Görü Tabanlı Adaptif Işın Hizalama Sistemli Gantry Lazer Kesim Makinası Tasarımı Ve Prototip İmalatı Projesi ile birinci olduk. 2023 yılında ise kendi öz sermayemiz ile Yerlileştirilmiş Sensör Sistemli Açı Ölçüm ve Hata Giderme Sistemli Abkant Tezgâhı Projemiz ile de ikincilik elde ettik. Güncel teknolojilerle gerçekleştirdiğimiz projeler ve kazanılan ödüller yapılan çalışmaların bir rastlantı olmadığı ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımların sonucu olduğunu gösteriyor. Bilgisayar bilimleri ve mekatronik sistemlerin uygulanmaları ile açığa çıkan bu örnek patentlenmiş sistemler ve cihazlar disiplinler arası çalışmaların sonucu” ifadelerini kullandı.