Evin Madeni Eşya, 2024’te iç pazara odaklandı

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Ütü masası ve gaz altı kaynak teli üreten Evin Madeni Eşya Tel Çekme Sanayi Ticaret AŞ, Kayseri OSB’deki 8 bin metrekarelik kapalı alanda üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 1972 yılında kurulan şirketin ilk kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sümerli, aylık 650 ton gaz altı kaynak teli üretim kapasitesine sahip olduklarını ancak şu anda mevcut kapasitenin yaklaşık yüzde 80’ini kullandıklarını belirtti. Sümerli, “Sanayinin her alanında kullanılan gaz altı kaynak telini, Somtel marka adıyla 0,80 mm 1,00 mm ve 1,20 mm kalınlıklarda üretimini gerçekleştiriyoruz. SG1 –SG2 –SG3 olarak 15 kg’lık tel sepetlerde ve büyük 75 kg ve 300 kg’lık kova tipi üretimlerimiz var. Bunlardan en çok talep SG2 için alıyoruz. Sanayinin her kesiminde, çelik eşya üretiminde ve her türlü metal birleşiminde kullanılan gaz altı kaynak telinde şu anda üretim arzu ettiğimiz seviyede değil. Son dört aydır talep olağanüstü düşük. Buda sanayinin ve ihracatın yavaşladığını gösteriyor. Seçimlerin bitmesiyle piyasanın daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.

“İhracatı ivmelendireceğiz”

Artan maliyetler ve döviz kurunun istedikleri seviyede olmaması nedeniyle ihracat kısmında önemli kayıplar yaşadıklarını aktaran Abdullah Sümerli, “2022 yılında üretimin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ettik. 2023 yılında ise ihracatımız olağanüstü düştü. 2024 yılında daha çok iç pazara odaklandık. Ancak ihracat kısmını da pas geçmiyoruz. Özellikle Kuzey Afrika pazarına çalışmalarımız var. İhracatı mutlaka ivmelendireceğiz” diye konuştu. Üretimde karşılaştıkları en önemli sıkıntılardan birinin de ara elaman bulmada yaşandığını aktaran Sümerli, “Üretim tesisimizde şu anda 130’dan fazla kişiyi istihdam ediyoruz. Ancak ihtiyaç duyduğumuz ara elemanı bulmada sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı. Sümerli, ütü masası üretimde ise Türkiye’nin önde gelen markalarına çalıştıklarını ve aylık olarak ortalama 30 bine yakın üretimleri olduğunu belirtti.