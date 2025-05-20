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Deneyimsel Gastronomi Kongresi yapıldı

Deneyimsel Gastronomi Kongresi, 21 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla Hatay'da yapıldı.

Haber Merkezi
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Deneyimsel Gastronomi Kongresi yapıldı
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HATAY/EKONOMİ

Türkiye’de gastronomi alanında bir ilk olan Deneyimsel Gastronomi Kongresi, 21 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Kamu kurumlarının da destek verdiği kongrede Hatay’ın yerel değerleri ve gastronomi zenginliği akademik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi (HBB), Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle Hasat Çiftlik ev sahipliğinde düzenlenen kongrede akademisyenler gastronomi alanındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşırken, Hatay’a özgü yeme-içme kültürünü de deneyimledi. Katılımcılar ürün hasadı yaptı, geleneksel pişirme istasyonlarında yöresel yemek yapımına katıldı ve akademik bildiriler sundu.

Kongrede özellikle Hatay mutfağı ve 6 Şubat deprem felaketinin yerel mutfak kültürüne etkileri odağında hazırlanan bilimsel çalışmalar dikkat çekti.

 

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