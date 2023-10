DENİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

Takip Et

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli’nin ihracat şampiyonları ödüllendirildi. DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni kapsamında beş farklı kategoride firmalara plaketleri verildi. 2022 yılında imalatçı bazında ilk 20 firma, Uşak’ta faaliyet gösteren imalatçı bazında ilk 3 firma, ihracatçı bazında 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan sektöründe birinci 16 firma, 5 milyon dolar üzeri birim fiyat başına en çok ihracat değerine ulaşan bir firma ve son olarak Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak en fazla ihracat yapan bir olmak üzere toplam 41 firma ödül aldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik olarak 30 yılda 60 milyar dolar ihracata imza attıklarını belirtirken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyetin 100. Yılında 255 milyar dolar rekor ihracata imza atma hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi.

DENİB’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Platformu’na bağlı oda ve derneklerin başkanları, ihracatçı firma temsilcileri katıldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, geçtiğimiz yıl 186 ülkeye 4.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl hedefin geçen seneki ihracat rakamına ulaşmak olduğunu kaydeden Memişoğlu, ihracat fazlası veren il olduklarını dile getirdi. Memişoğlu, ayrıca ihracatçının rekabetçi kur isteğine vurgu yaptı. Memişoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, Denizli İhracatçılar Birliği’nin 30. yıldönümünde daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 30 yılda ihracata 60 milyar dolar değerinde katkı sağladık. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatın şampiyonlarını ödüllendirdikleri bir günde dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkilerine değinerek, “Ödül haftasının özel anlamı var. Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Cumhuriyet, aynı zamanda aydınlanmaTürkiye’yi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarma, demokratik ortamda topyekun ekonomik kalkınma fırsatını ifade ediyor. Bizde TİM olarak tüm çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz. 1923’te 50.8 milyon dolar olan ihracatımız 2022’de 254 milyar doların üzerine çıktı. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına çıkarma vizyonu ile hareket ediyoruz” dedi. Gültepe, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen bu hedeften vazgeçmediklerini vurgularken yılı 255 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından başarılı ihracatçılara ödülleri takdim edildi.

DENİB ihracatın yıldızları ödül töreninde ödül alan firmalar

İhracatçı bazında 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan sektöründe birinci firmalar

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü (Sınai): Yonga Mobilya Sna. Tic. A.Ş.

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü (Zırai): Çalışkan Tarım Ürünleri Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Çelik Sektörü: Akın Haddecilik San. Tic.A.Ş.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü:Europtec Cam San. Tic. A.Ş.

Değerli Maden ve Mücevherat:Ulu Maden Termal Turizm Deri Kuyumculuk A.Ş.

Deri ve Deri Mamülleri Sektörü: Uşak Cevahir Deri Tekstil Konf.İnş.San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Fındık Mamülleri ve Kuru Meyve Sektörü: FMU Kuruyemiş Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Halı Sektörü: Erözpa Tekstil İhracat ve Pazarlama A.Ş.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul. Sektörü: Biriz Kuruyemiş Toprak Mah. San. Tic. Ltd. Şti.

İklimlendirme Sanayii Sektörü: Sinyol Boru Ekleme Parçaları San. Tic. Ltd. Şti.

Maden ve Metaller Sektörü: Yaman Maden San. Tic. A.Ş.

Makine ve Aksamları Sektörü: Elteksmak Makine A.Ş.

Meyve Sebze Mamulleri Sektörü: Mare Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Su Ürünleri Sektörü ve Hayvancılık Mamulleri (Süt Ürünleri): Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü: Uğurlu Oto Cam San. Tic.A.Ş.

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü: Smyrna Seracılık Tic. A.Ş.

5 milyon dolar üzeri birim fiyat başına en çok ihracat değerine ulaşan firma: YDY Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti.

Dış Ticaret sermaye Şirketi olarak en fazla ihracat yapan firma: DTS Tekstil Dış Tic. A.Ş.

Uşak imalatçı bazında ilk 3 firma

1- Özerdem Mensucat San. Tic. A.Ş.

2- Ağağoğlu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

3- Polat İplik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

2022 yılı imalatçı bazında ilk 20 firma

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş., Seval Kablo Aydınlatma Cihz. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş., Atom Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Özgüven Kablo San.Ve Tıc. Ltd. Şti., Gamateks Teks.San.Ve Tic. A.Ş., Deniz Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Veritas Tekstil Konfeksiyon Paz. San. Tic. A.Ş., CMK Kablo Elektrik San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ozanteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Abalıoğlu Balık Ve Gıda Ürünleri A.Ş., Küçüker Teks. San. Ve Tic. A. Ş., Kımıl Tekstil San.Ve Tic. A.Ş., Çarkıt Kablo San. Ve Tic. A.Ş., Hürsan Havlu Üretim San.Ve Tic. A.Ş, Filidea Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Nesa Tekstıl Sanayı Ve Tıcaret A.Ş., Denkim Denızli Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Sürü Tekstil Konfeksiyon San.Ve Tic. Ltd. Şti., Denizli Rateks Teks. San. Ve Tic. A.Ş., Kemal Uğurlu Tekstil San. TİC. A.Ş.