Denizli, e-ihracattan daha fazla pay almak istiyor

DENİZLİ / EKONOMİ

İller arasında genel ihracat rakamlarında ülke genelinde 9.sırada, e-ihracatta ise ilk 5’te yer alan Denizli, bu performansını daha ileri taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde Birlikte E-İhracat/E-İhracat Destekleri Eğitim Programı düzenlendi. DENİB Hizmet Binası’nda e-ihracat gerçekleştiren veya e-ihracat yapma potansiyeline sahip olan firmalara yönelik olarak gerçekleştirilen programın açılışında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “E-ticaretin geniş kitlelere yayılması adına daha fazla programa aracılık edeceğiz. Çünkü bu programları yalnızca eğitim değil, aynı zamanda geleceğin ihracat modeli olan e-ihracatın yol haritasını konuştuğumuz programlar olarak görüyoruz” dedi.

DENİB Devlet Yardımları Şubesi’nin şimdiye kadar 200’e yakın e-ihracat destek başvurusunu sonuçlandırdığını söyleyen Memişoğlu, “13 ihracatçı birliği arasında başvuru sayısı açısından e-ihracat desteklerinde 7.’yiz ama pazaryeri çeşitliliği açısından ilk sıralarda yer alıyoruz. Denizli’nin dinamizmi bu alanda da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Denizli ihracatında en önemli kalemler arasında ev tekstili ürünleri başta olmak üzere tekstil-konfeksiyon, kablo, bakır tel, mermer, tarım ve makinenin öne çıktığını belirten Memişoğlu, “Bunların büyük bölümü, e-ihracata son derece uygun ürünleri barındırıyor. Özellikle havlu, bornoz, nevresim takımı gibi ülke çapında zirvede olduğumuz ev tekstili ürünlerimiz, doğal taş ve dekorasyon ürünlerimiz, gıda ve tarımsal ürünlerimiz dünya genelinde çevrimiçi satışa kolayca adapte olabilecek, hızlı teslimat ve katma değer avantajı sağlayabilecek ürünler. Bu nedenle, Denizli e-ihracat açısından büyük bir potansiyel barındırıyor” dedi.

E-ihracatın sadece büyük şirketlerin değil, KOBİ’lerin, küçük girişimcilerin, hatta ihracata yeni başlamak isteyen firmaların küresel ölçekte rekabet edebileceği bir alan olduğunu anlatan Memişoğlu, doğru dijital altyapıyla, lojistik desteği ve pazarlama araçlarıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya ürün gönderilebildiğini vurguladı. Memişoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan pazara giriş belgeleri desteği, dijital pazarlama desteği, reklam, komisyon, lojistik, sipariş karşılama gibi desteklerin bu süreci daha erişilebilir kıldığını sözlerine ekledi.