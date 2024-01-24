Denizli mesleki eğitime cazibe kazandırmak için harekete geçti

NİHAT DELİBAŞI

Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle kentteki mesleki eğitim müfredatı ve teknik eğitimin bölge sanayicisinin ihtiyaçlarına göre dizaynı, işletmelerde öğrencilere yönelik işbaşı eğitimlerinin artırılması, uluslararası projelere destek verilmesi planlanıyor. Protokol töreninde konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, gençlerin üretime ilgisini artırmak gerektiğini belirterek, “Çalışmadan, üretmeden yaşanan zenginlik illüzyondan başka bir şey değil” dedi.

Denizli Sanayi Odası ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirme iş birliği protokolü imzalandı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Necip Filiz ve İl Milli Eğitim Mçüdürü Dr. Emre Çalışkan, sanayiciler ile okul müdürlerinin katıldığı törende konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, mesleki eğitim politikalarında ciddi değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Meslek lisesi mezunlarının hızlı bir şekilde üretime kanalize olması için teşviklere ihtiyaç olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Sanayide bir yılda istihdam 66 bin azalırken hizmetler sektöründe 176 bin arttı. Gençlerin üretime ilgisini artırmamız lazım. Çalışmadan, üretmeden yaşanan zenginlik ilüzyondan başka bir şey değil” dedi. Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz de teknolojik dönüşümde büyük bir atılımın arifesinde olan Denizli sanayinin bu atılımda insan kaynakları desteği olmadan başarılı olamayacağını vurguladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan da ''eğitim-üretim-istihdam'' üçlüsünün hayata geçirilmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Çalışkan, “Mesleki eğitimdeki 30 dalda 58 alan ile MESEM'ler de dahil olmak üzere 100 üstündeki alanımızı sanayicilerle birlikte kalkındırmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu tarafından imzalan iş birliği protokolü ile mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini geliştirmek için öğretmenlere eğitimler verilmesi, öğrencilerin işletmede mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, okul, atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilerle desteklenmesini hedefleniyor.