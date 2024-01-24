Ege, yaş meyve sebze ihracatındaki payını yüzde 41’e çıkardı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Türkmen Türkmenoğlu, hem Turquality projeleri, hem de fuar ve ticaret heyetlerine yönelik pazarlama faaliyetleriyle 2024 yılı sonunda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracatını 1.5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük meyve sebze üreticileri arasında yer aldığını hatırlatan Türkmenoğlu, “Türkiye ayrıca meyve sebze mamulleri sektöründe de kaliteli işleme tesisleriyle dünyada kendinden söz ettiriyor. Bu kapsamda başlıca ürün gruplarımız arasında meyve suları, domates salçası, turşular, kurutulmuş domates, meyve konserveleri, soslar, alkollü içecekler, sağlıklı atıştırmalıklar, hazır yiyecekler, dondurulmuş meyve sebzeler ve sular yer alıyor. Ülkemizin 2023 yılı toplam meyve sebze mamulleri ihracatı 2 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. Egeli ihracatçılar olarak 2023’de bu rakamdaki payımızı yüzde 36’dan yüzde 41’e çıkardık” ifadelerine yer verdi.

“2023 yılında katma değerin etkisini gördük”

Katma değerli ihracatta meyve sebze sektörünün çok önemli bir yeri olduğunu kaydeden Türkmenoğlu, “Mamul ürünlerin, özellikle üretim aşamasında neredeyse sıfır hammadde ithalatıyla üretiminin yapılması, sektörün ana yönünün ihracat olması, önemli düzeyde istihdam sağlaması gibi özellikleri bakımından tarım sektörü içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu bir gerçek. 2022 yılına göre 2023 yılında ihraç birim fiyatlarında da katma değerin etkisi görüldü. 2023’te birim fiyatın en fazla yükseldiği ürün grupları alkollü içecekler, reçeller, soslar, kurutulmuş sebzeler ve turşular oldu. Hemen hemen tüm ürün gruplarında ihraç birim fiyatımızın yükseldiğini belirtebilirim” dedi.

“Bilinirliğimizle birlikte ihracatımız da artıyor”

Dünyada Türk ürünlerine talebin her geçen gün arttığını ifade eden Türkmenoğlu, “Meyve sebze mamulleri sektörünün ülkemiz ihracatına bir diğer önemli katkısı, oluşturduğu gastronomi ağıyla diğer gıda ürünlerinin ihracatında ve tanıtılmasında yol açıcı bir unsur olması. Kaliteli Türk mamulleriyle hazırlanan yiyeceklerin bilinirliğinin artması tüm gıda ürünlerini etkileyerek ilave bir talep yaratıyor ve ihracat hacmini artırıyor. Yaratılan gastronominin öncülüğünde HoReCa (otel, restoran, kafe) sektöründe, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketlerde Türk ürünlerine talep artmaya devam ediyor. Bu tanıtımın güçlü ve amaca yönelik yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı’mızın öncülüğünde Türkiye meyve sebze mamulleri sektörü olarak birliğimiz koordinasyonunda 2024 yılı içeresinde yeni bir Turquality Projesi’ne start vermenin heyecanı içindeyiz. İngiltere ve Çin pazarını hedef alarak başlayacağımız projede ürünlerimizin en efektif şekilde tanıtılmasına yönelik, tadım etkinlikleri, sosyal medya kampanyaları, market etkinlikleri gibi etkili tanıtım araçlarını kullanıyor olacağız” şeklinde konuştu.