Denizli'de hava ulaşımına tepki

Tahir AYGÜN / DENİZLİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, tekstil, sanayi ve turizm potansiyeliyle ön plana çıkan Denizli’deki hava ulaşımındaki sıkıntılara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Boyacı, sefer sayısının az, uçuş mesafesine göre pahalı ve sürekli rötar yapan Denizli – İstanbul uçuşlarının, iş dünyası ve yolcuları mağdur ettiğini belirtti.

"İnsanlar havaalanında perişan oldu"

Pazar akşamı Çardak Havalimanı'nda yaşanan bir olayda, 19.13'te kalkması planlanan İstanbul uçağının gece 03.30'da uçabildiğine dikkat çeken Boyacı, onlarca iş insanı ve yolcunun büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı. Boyacı, Denizli'nin yıllık 5 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle önemli bir sanayi şehri olduğunu, ayrıca yaklaşık 3 milyon turisti ağırlayan önemli bir turizm kenti olmasına rağmen, pahalı ve düzensiz uçak seferleriyle sınandığını söyledi.

"Açıklama yok"

Çardak Havalimanı'nın şehir merkezine uzak olduğuna dikkat çeken Boyacı, "İş insanlarımızın yoğun yurtdışı irtibat ve seyahatleri olmaktadır. Çardak Havaalanı, il merkezine çok uzak olmasına rağmen İstanbul-Denizli uçuşlarına yöneliyoruz. Ancak uçuş mesafesine göre fiyatlar çok pahalı. Uçuş saatleri iş insanlarının günlük programlarına uygun değil. İstanbul – Denizli uçuş sayıları da çok az. Üstelik bu uçuşlar sürekli rötar yapıyor. İş insanlarımız ve seyahat etmek isteyen hemşehrilerimiz Çardak Havaalanı'nda perişan oluyor. Pazar akşamı 19.13’te kalkması gereken İstanbul uçağı, sabaha karşı 03.30’da havalanabildi. İnsanlarımız yaklaşık 9 saat havaalanında büyük eziyet çekti. Hiçbir yetkili yaşananlarla ilgili açıklama bile yapmadı," dedi.

İstanbul ve İzmir’i tercih ediyoruz"

Bir milyonu aşan nüfusu ve yoğun ziyaretçi kapasitesine rağmen, Denizli Çardak Havalimanı'ndan sadece İstanbul'a sefer yapıldığına dikkat çeken Boyacı, "Çardak Havalimanı'nın uzak olması, uçuşların düzensiz ve pahalı olması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı iş gezilerimizde İzmir ve İstanbul'daki havaalanlarını kullanmak zorunda kalıyoruz. Denizli-İzmir Otobanı tam olarak tamamlandığında, iş dünyasından Çardak Havaalanı'nı kullananların sayısı da çok azalacaktır. Bin bir dertle uğraşan, her şeye rağmen üretmek ve ürettiğini dünyaya satarak Denizli ve ülke ekonomisine destek vermek isteyen iş insanlarının havaalanlarında yaşadıkları sıkıntılar artık ortadan kaldırılmalıdır. Bu eziyet bitmelidir. Zamanında kalkmayan uçaklar, yolcuları mağdur eden ve bilgilendirmekten bile uzak uçak şirketlerinin yetkililerini de kınıyorum," dedi.