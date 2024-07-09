Eskişehir’de yaşamak zorlaşıyor

ESKİŞEHİR

Türkiye ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini belirterek insanların birçok temel ihtiyacı karşılama noktasında problemler yaşadığına dikkat çeken İsmail Kumru, “Hal böyleyken, bugüne kadar ülkemizde ekonomik anlamda yaşamın en kolay olduğu şehirlerden biri olan ve bu özelliğiyle de üniversite öğrencilerinin öncelikli tercih ettiği şehirlerden biri olan Eskişehir’de de artık vatandaşlarımız eskisine nazaran hayata tutunmakta zorlanıyorlar. Üniversiteler şehri olan ve işçilerin, beyaz yakalı personellerin yoğunlukla yaşadığı şehirde, yükselen ev kiraları, yeme-içme alanlarındaki yüksek fiyatlar ve ulaşılamaz derecede artan gıda ücretleri kentimizdeki öğrencileri, işçileri, emekçileri zor duruma sokmaktadır” diye konuştu.

Enflasyon vatandaşı ezdiği gibi esnafı da eziyor

Alım gücündeki bu güçlügün Eskişehir’deki esnafı da ciddi anlamda olumsuz etkilediğinin altını çizen Kumru, “Kentimizde birçok mağaza, kafeterya, restoran kapanmış veya kapanma noktasına gelmiştir. Aileler artık çocuklarının okul ücretlerini ödeyemez durumda. Devlet okullarında bile çocuk okutmak güç hale geldi. Bu gelişmeler Eskişehir’i önümüzdeki günlerde çok daha zor bir dönemin beklediğinin sinyalidir. Odunpazarı Kent Konseyi olarak konuyla ilgili tüm kurumları, şehri yönetenleri, ekonomi yönetimini uyarıyor ve dikkatini çekmek istiyoruz. Şehrimizi ekonomik anlamda çok zor günler beklemektedir. Bu şehri ekonomik krizin etkilerinden korumalıyız. Ekonomik anlamda Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasında olan Eskişehir’in bu özelliğini her geçen gün kaybetmesine seyirci kalınmamalı” ifadelerini kullandı.