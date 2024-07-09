Questa Hotel alternatif tıp merkezi yatırımıyla sağlık turizminde fark yaratacak

ESKİŞEHİR

İtalyan ve Türk kültürünün harmanlandığı bir hizmet anlayışıyla Eskişehir’de faaliyet gösteren Questa Hotel, 42 yıllık marka güvenilirliğinin yanı sıra 30 yıla varan ‘know-how’ ile konsept otel işletmeciliği anlayışını birleştiriyor.

Termal turizmine hitap edebilecek tüm altyapıya sahip olduklarını belirten Questa Hotel CEO’su Cem Lale, “Bünyemizde bulunan termal suyumuz, içinde bin 500 farklı mineral bulunan ve çeşitli rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olan özelliklere sahiptir. Diğer otellerin çoğunda bulunmayan kapalı havuz imkanı sunuyor oluşumuz ve şehre 7 dakika ulaşım mesafesiyle öne çıkıyoruz” diye konuştu.

5 şehirde otel açmayı hedefliyor

Questa markası altında iç pazarda büyümeyi hedeflediklerini aktaran Lale, İstanbul, Kapadokya, Bodrum ile İzmir bölgelerinde 4-5 yıldız düzeyinde şehir oteli konseptinde hizmet vermeyi planladıklarının altını çizdi. Türkiye’de 5 otel açtıktan sonra İtalya ve Avrupa ülkelerinde Questa markası altında otel yatırımcıları ile işletmecilik planları bulunduğu bilgisini paylaşan Cem Lale, “Ayrıca bu yılki yatırım planlarımız çerçevesinde otelimiz içerisinde Alternatif Tıp Tedavi Merkezi kurarak geleneksel Çin tıbbı ile tedavi hizmeti vereceğimiz bir bölümü devreye almayı hedefliyoruz. Yapılacak olan tedavileri termal suyumuz ile birleştirilerek çok iyi sonuçlar alınabilecek bir sağlık merkezi kuracağız. Yabancı doktorların da çalışacağı bu merkeziminiz Türkiye ve yurt dışında ses getireceğini düşünüyoruz” dedi.

Eskişehir’in geleceğinde hastanelerin yoğun olduğu bölgede sağlık turizmi kapsamında termal ve spa hizmetlerinin birleştirilerek hastaların tedavisinde iyi sonuçlar elde edilmesi ve otel konaklama sürelerini uzatacak bir imkanın bulunduğunu gördükten sonra yatırım yapmaya karar verdiklerini kaydeden Lale, sağlık turizmi alanında birçok hedefleri olmasına rağmen Eskişehir’de uluslararası bir havalimanının bulunmamasını bu hedeflerini kısıtladığına vurgu yaptı. Cem Lale, sözlerine şöyle devam etti: “Otelimizden en yakın hava alanına 2 saat mesafede olması yurt dışından sağlık turizmine yönelik misafir getirmemizi zorlaştırmaktadır. Avrupa ülkelerinde bulunan sigorta şirketleri uçak yolculuğunu en fazla 3 saat ve havalimanına indikten sonra en fazla konaklama merkezine 40 dakika mesafe limiti koymaktadır. Bu da maalesef Eskişehir’i olumsuz etkilemektedir. Bu noktada Questa Hotel olarak, Birleşmiş Milletlere akridite olmamız nedeniyle farklı avantajlarımız bulunmaktadır.”

Eskişehir’in acil nitelikli bir uluslararası hava alanına ihtiyacı var

Eskişehir’ir sağlık turizmi açısından Türkiye’de ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Cem Lale, kentin bu anlamda önemli bir altyapısının olduğu düşündüğünü söyledi. Yıllarca sağlık turizmine hizmet vermiş çok değerli işletmeler, kurumlar ve şahısların olduğu Eskişehir’de öncelikle nitelikli ve uluslararası bir havalimanı ihtiyacı olduğunun altını çizen Lale, “Yurt içinde sağlık hizmetleri ve termal turizmden faydalanmak isteyenler, Eskişehir'de nezih, pırıl pırıl ve tertemiz otellerde konaklayarak, modern ve refah düzeyi yüksek bu şehirde en lüks donanıma sahip hastanelerde daha uygun tedavi hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu nedenle, ülkemizin insanlarının da Eskişehir'deki bu imkanlardan faydalanabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.