Denizli’de inşaat sektörü büyümesini sürdürecek

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Kentin yapı üretimindeki gücüne vurgu yapan Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şenel, konut talebi olan vatandaşların yüksek enflasyon ve kredi maliyetleri karşısında konut alımı ile ilgili kararlarını gözden geçirmesine neden olduğunu vurguladı.

Şenel, “Denizli yapı üretimi konusunda güçlü bir kent. Pek çok müteahhit pek çok adette daire satmaya devam ediyor. Ama bugün bir vatandaşımız site içinde m2 si de belli bir noktada konutum olsun dediğinde karşısına çıkan rakamlar 6.5- 7 milyon TL. Bu rakamı düşürmek istediklerini isteklerinden taviz vermeleri lazım. Bunu satın alacak vatandaşın ekonomik gücünün de nerede olması gerektiğini düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini maliyetleri düşük konutla buluşturmak istiyorsak aslında bunu arsadan başlatmamız lazım. Denizli de çok ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. 30- 40 yıllık binalarda bile aynı durum sözkonusu. Bu yenileme sürecinin imkan dahilinde olabilmesi için merkezi politikalarla desteklenmesi gereken bir durum var. Ucuz arsa yaratarak ranta dönüşmeyecek şekilde kentsel dönüşümle ilgili paralel yürüyecek şekilde konut alanları üretmeniz lazım. Konut alanı ürettim bun uda açık artırmada müteahhitlere sattım dediği vakit insanları bu fırsattan yararlandıramıyor olursunuz. Seçilecek yerel yöneticilerin risk alarak bu vizyonu ortaya koymasından başka seçenek yok. Bu yapıldığı takdirde inşaat sektörü pazarı, yapanı da satanı alacak olanı da olumlu etkiler” diye konuştu.

Trendleri olan bir şehir

Ülke genelindeki ivmenin aksine inşaat sektörünün Denizli’de inşaat sektörün büyüdüğü tespitinde bulunan Şenel, “Denizli, trendleri olan bir şehir. Denizli insanı taşınmaktan korkmaz o yüzden çok hızlı konut alır satar. Denizli aynı zamanda bir KOBİ kenti. Yani manevra kabiliyeti yüksektir. İş üreten bir kent olarak krizlerden etkilenmesi yüksek olur. Ama toparlanıp yola devam etme kabiliyetini de acayip geliştirmiş bir kenttir. Bu anlamdaki aklı muazzamdır. Kent, büyümeye gelişmeye devam edecek, İnşaat sektörü de öyle” dedi.