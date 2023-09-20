Denizli'de kekik üretimini destekleyecek yatırım

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Atlantis Yatırım Holding, bölgede kekik işleme tesisi kurmak için Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Pamukkale Belediyesi iş birliğinde fizibilite çalışmalarına başladı. Şirket bu gelişmeyi yayınladığı KAP duyurusu ile ilan etti. Duyuruda tesis ile ilgili ana projenin gerçekleşmesi neticesinde kooperatif ile bağlı ortaklıkları Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalanıp ruhsat çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Kurtluca Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Acat, kekikte bölgenin kaderini değiştirmek istediklerini söyledi. Tütün üretiminin sona ermesi ile birlikte başta kendi köyleri olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar, Akçapınar bölgesinde kekik üretiminin artış gösterdiğini belirten Acat, “Tütün tarımı 2004- 2005’te bitti. Bölgenin yeni ve gözde ürünü kekik oldu. Ancak onda da fiyatın inişli çıkışlı seyretmesi, piyasanın tek bir firma, ihracatçı tarafından regüle edilmesi üretici için sıkıntı oldu” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl kooperatifin kg’da ortalama 35- 40 TL fiyat verdiği kekikte özel sektör fiyatının 15- 27 TL arasında olduğunu ifade eden Acat, “Kooperatifimiz ürünün kalitesine göre 35 TL’den 50 TL’ye kadar alım fiyatı belirledi. Özel sektör ise 16 TL ile 28- 30 TL arasında fiyat verdi. Geçtiğimiz sene köyümüzde 680 tonu bulan rekolte şu an 270 ton civarında. Ancak özel sektör geçtiğimiz yıl stoğunu ve ihracatta talep yetersizliğini gerekçe göstererek alım yapmıyor. Üretici kekik tarımından vazgeçmek üzere” diye konuştu. Bu yıl organik kekik kg maliyetinin 21 TL olarak hesap edildiğini, 140 TL olan işçilik maliyetinin 400 TL’ye 200 TL olan 50 kg’lık gübrenin torbasının 600 TL’ye çıktığını anlatan Acat, “Bu yıl kekik üreticisini daha zor bir yıl bekliyor” dedi.

Köylü kekik tarımından vazgeçmesin diye uğraşıyoruz

Köy nüfusunun bin 300’lerden 800’lere indiğini, köyde ikamet edenlerin yaş ortalamışının ise 55 civarında olduğunu anlatan Acat, “Köylümüzün tarımdan uzaklaşmaması için Kooperatifimiz çatısı altında 2018 yılında sözleşmeli kekik üretimine başladık. İlk yıl 18 ton olarak başladığımız organik kekik projemiz, 2019 yılında 610 ton, 2020 yılında 411 ton, 2021 yılında ise kuraklık olmasına rağmen 380 ton üretimle devam etti. Geçtiğimiz yıl 680 ton olan üretim bu yıl 270 ton civarında. Pamukkale Belediyesi’nin öncülüğünde coğrafi işaret aldığımız kekiği hak ettiği yere getirmek için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), kekik işleme tesis projemizi onayladı. Elleçleme, paketleme tesisi projesi artan maliyetler karşısında kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemedi. Atlantis Yatırım Holding, tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Projenin hayata geçirilebileceği konusunda beyanları oldu” diyerek şöyle devam etti, “Köyümüzün girişinde 6 bin m2 açık alanımızı bu yatırım için Pamukkale Belediyesi tahsis edecek. Bu yatırım hayata geçtiği takdirde kekik bölgenin cazip ürünü olmaya devam edecek.”

Atlantis Yatırım Holding KAP’a açıklamada bulundu

Atlantis Yatırım Holding’de geçtiğimiz hafta yayınladığı KAP duyurusunda kekik ile ilgili tarımsal girdileri arttırmak ve katma değer yaratmak amacıyla Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Acat ile yaptıkları görüşmeler neticesinde belediyeye ait Denizli ili Pamukkale ilçesi Kurtluca Köyü 8389 ada 155 parsel 4149 metrekare arazide kekik işleme ve kekik yağı elde etmek için tesisi kurma konusunda proje çalışmasına başladıklarını ilan etmişti. Sözkonusu duyurda şu ifadeye yer verilmişti; “Tesis ile ilgili ana projenin gerçekleşmesi neticesinde kooperatif ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalanıp ruhsat çalışmalarına başlanacaktır. Projenin kekik işleme kapasitesi tesisin yapılacağı yerin 15 km yarıçapı ve kooperatifin üye sayılarının toplam hasadı göz önüne alınarak yıllık 9.000 tondur. Ürünün işlenmesi sonucunda teknik olarak beklentimiz 180 ton kekik yağı üretimidir.Bu vesileyle finansal ciro beklentimiz 150 milyon TL'dir. Bu beklentinin içerisinde yağı alınmış kekiğin satış bedeli yansıtılmamıştır.”