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Denizli'de üzüm hasadı başladı: Yoğun bir sezon bekleniyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde erkenci çeşit üzümlerin hasadı başladı. Türkiye'nin üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Denizli, bu yıl da 250 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor. Hasat etkinliğine katılan Vali Ömer Faruk Coşkun üzüm kesti ve bağlarda incelemelerde bulunarak üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi
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Denizli'de üzüm hasadı başladı: Yoğun bir sezon bekleniyor
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Tahir Aygün / DENİZLİ

Türkiye'nin üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli'nin Buldan ilçesinde erkenci çeşit üzümlerin hasadı başladı. Hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve diğer yetkililer katıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, 32.000 hektar alanda yapılan üzüm üretiminin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Geçen yıl yaşanan hastalıkların etkisiyle üretimde azalma görülse de bu yıl 250 bin tonun üzerinde üzüm rekoltesi bekleniyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, zor iklim koşullarına rağmen kaliteli üretim sağlandığını belirtti. Üretici Ramazan Oğuz ise ekonomik avantajlardan ve sağlanan desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Buldan ilçesi, özellikle çekirdeksiz Superior Seedless üzüm çeşitlerinin ihracatı ile dikkat çekiyor. Üretilen üzümlerin büyük bir kısmı Rusya, AB ve Arap ülkelerine ihraç edilirken, çekirdekli çeşitler iç piyasada değerlendiriliyor. Etkinlikte, üzüm üreticileri ile sektörün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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