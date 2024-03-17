Denizlili sanayicilerden kentin sorunlarının çözümünde ortak çalışma vurgusu

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Başkan adayları, DSO üyesi sanayicilere projelerini anlatırken sanayicilerin gündeme getirdiği öncelikli konu sanayi alanlarını yükseldiği bölgeler altyapı ve ulaşım problemlerinin çözümü ile işgücü temini konusunda ortak projeler üretilmesi oldu.

DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu’nun moderasyonunda gerçekleşen toplantılarda DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, yereldeki ihtiyaçların analiz edilmesi ve yerel aktörler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yerel yönetimlerin asli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek katılımcı, çok sesli ve çoğulcu yaklaşımın mevcut sorunların bertarafında sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Hazırladıkları ‘Yerel Yönetim Birimlerinden Beklentilerimiz’ başlıklı özel dosyası başkan adaylarına ayrı ayrı sunan Kasapoğlu, kentteki OSB’lerde 10 milyon m2’lik sanayi parseline karşın Pamukkale ve Merkezefendi ilçesi sınırları içeresinde 30 milyon m2’lik sanayi parseli bulunduğunu belirterek, “Kentimizde sanayi tesisleri OSB’lerden çok belediyelerden hizmet alan bir noktada. Dolayısıyla yerel yönetimlerden öncelikli talebimiz adı sanayi masası ya da sanayi ofisi olsun özel birim kurulması. Belediyelerde sanayicilerimizin yaşadıkları sorunların çözümünde ve taleplerine dair aksiyon alınmasında hızlılık yaratmak adına, sadece sanayicilere hizmet verecek ayrı bir birim ve kadro oluşturulduğunda temel belediyecilik hizmetlerinden farklı ihtiyaçları olan sanayi bölgelerine daha nitelikli hizmet verilebilecektir” dedi.

Kasapoğlu, yangın ve deprem gibi felaketler karşısında acil durumlara hızlı ve etkin bir müdahalenin önemine değinirken bu alanda çalışmalara ağırlık verilmesi dileğinde bulundu. Sanayi bölgelerine raylı sistemle ulaşım ve altyapı sorunlarının ivedilikle giderilmesi talebini vurgulayan Kasapoğlu yerel yönetimlerin istihdamı özendirici düşük maliyetli uydu kent inşa etmesi gerektiğini söyledi. Kapasoğlu ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması için kreş ve bakım hizmetlerinin artırılmasını istediklerini bildirdi.

Başkan adayları sosyal projelere ağırlık verdi

Başkan adayları ise kentte uygulayacakları sosyal ve ekonomik projeler hakkında bilgi verirken Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakının adayı Osman Zolan, altyapı konularını halleden kentin yeni dönem vizyonunu ‘Dünya Markası Kent’ olarak açıkladı. CHP Büyükşehir Belediye başkan Adayı Nuri Çavuşoğlu ise raylı sistemi kente getirmeye kararlı olduklarını belirtirken, konuların çözümünde ortak akıl ve çoğulcu bir yaklaşımı esas alacaklarını dile getirdi. İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk de kentteki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak ve deprem dirençli kent Denizli’yi yaratmak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vereceklerini kaydetti.