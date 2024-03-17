MÜSİAD Adana Başkanı Tekdemir: Adana 3.3 trilyon dolardan pay alabilir

ADANA/EKONOMİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği Uluslararası İş Formu (IBF), fuar, ikili iş görüşmeleri ve pazar araştırma çalışmalarıyla sora erdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ve Türkiye’den giden 300’e yakın iş insanının katıldığı heyette yer alan MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, Riyad, Cidde, Mekke ve Medine temaslarını değerlendirdi.

Dünyada 2030 yılına kadar 3.3 trilyon dolar gibi devasa bir yatırımı Suudi Arabistan dışında planlayan bir ülke olmadığına dikkat çeken Tekdemir, “ABD’den Avrupa’ya Rusya’dan Çin’e her ülke iş insanları Suudi Arabistan’da iş yapmak için birbiriyle yarışıyor. Bu ülkeye en yakın sanayi şehirlerinden biri olan Adana, bu yatırımlardan mutlaka pay almalı. Petrokimya yatırımlarına hazırlanan Adana, Suudi iş insanlarının deneyimlerinden de yararlanabilir. Adana olarak Suudi Arabistan pazarına ilgimizi artıracak çalışmalar yapacağız. Meslek odalarımızla iş birliği yaparak Adana’dan Suudi Arabistan’a bir iş heyeti düzenlemek istiyoruz” dedi.

Suudi Arabistan yönetiminin sadece petrol ihraç eden bir ülke olma konumundan çıkmak istediğini ve farklı yatırım alanlarına yöneldiğini belirten Tekdemir, şöyle konuştu:

“Ülkelerinde üretimi teşvik ediyorlar. Burada Suudi iş ortaklığıyla yatırım cazip olabilir. Yanı sıra ülkenin neredeyse her şehrinde kentsel dönüşüm çalışması başlatılmış durumda. İnanç turizmini geliştirme çerçevesinde yapılacak yatırımların yanı sıra dalış turizmi için Kızıldeniz’de yatırımlara hazırlanıyorlar. Ayrıca Expo 2030 kapsamında stadyumlardan otellere birçok yatırım yapılacak. İnşaatın 250’nin üzerinde sektörü geliştirdiğini düşündüğümüzde her alanda fırsat ortaya çıkıyor. MÜSİAD Adana olarak Suudi Arabistan’daki gelişmelere odaklanmaya, bu ülkeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Adana bu büyük pazardan pay alsın istiyoruz.”