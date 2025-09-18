Denizli’nin gündemi ihracat, ihracatçının derdi finansmana eriş

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), geçen hafta aynı gün içinde gerçekleştirdiği ve ev sahipliği yaptığı 4 etkinlik ile ihracatçıların sorunlarını masaya yatırdı. Etkinliklerde öne çıkan konu finansmana erişimdeki zorluklar oldu.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde DENİB’in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bölgesel İhracat Buluşmaları-Denizli etkinliği gerçekleştirilirken, bu etkinlik İhracatçılar Soruyor ve İhracatçılar İçin Finansman Destekleri programlarıyla devam etti. Ardından, DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’yle 2024’te Denizli ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatın yıldızları ödüllendirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

DENİB olarak hizmet binalarında açılan Türk Ticaret Bankası Denizli Şubesi’nin açılışıyla başlayan yoğun bir programı geride bıraktıklarını söyleyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2024’ü Denizli olarak yüzde 4,7 artışla 4,4 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 8,2 artışla 3,1 milyar dolara ulaştı. Denizli olarak bu oranla Türkiye ihracatından pozitif ayrıştığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Denizli’nin iller arasında ihracatta 9. sırada yer aldığını ve sektörel çeşitliliği ile dikkat çektiğini belirten Memişoğlu, “Tekstil-konfeksiyon, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik, tarım ve mermer ön plana çıkan sektörler olsa da ilimizden 25 sektörde 3 bin farklı ürün grubunda 185 ülkeye ihracat yapıyoruz. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda olarak sıralanıyor” dedi.

Genel rakamlar ve önde gelen sektörlerin ihracatı büyüme trendinde olsa da 2000 yıl önce başlayan ve kentin lokomotif sektörü olan tekstil-konfeksiyonda daralma yaşandığının altını çizen Memişoğlu, “Kurların ihracatçı lehine artmadığı bir ortamda fiyat tutturmaya çalışıyor, rakiplerimiz karşısında maliyetlerimizin bu denli yüksek olduğu bir piyasada, müşteri kaybetmemek adına maliyetine ya da düşük karlı satışlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırımlarımızı hayata geçiremiyor, küresel çekişmelerden nasibimizi fazlasıyla alıyoruz. Emek yoğun sektörler birçok kişiye istihdam kapısı. Mevcudiyetimizi korumak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

“İhracatçı için en kritik konu finansmana erişim”

Etkinlik kapsamında ihracatçılar için kritik bir başlık olan finansmana erişimi ele aldıklarını belirten Hüseyin Memişoğlu, “Programda, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin detaylı sunumlarını dinledik. Her ne kadar temmuz ayında Merkez Bankası tarafından politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilse de önümüzdeki dönemlerde bu oranların daha da geriye gelmesini diliyoruz. İhracatçılar için yeni finansman destek paketlerinin açıklanmasını ve erişilebilir olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “İhracatçılar Soruyor” oturumunun büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ”Denizlili ihracatçılar, sektörlerini doğrudan etkileyen sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki daralma, ABD’nin uyguladığı ek vergiler, %35 döviz bozdurma zorunluluğu, Eximbank ve Türk Ticaret Bankası kredilerinin erişilebilirliği, Dahilde İşleme İzin Belgelerinde ek süre ihtiyacı, işgücü darboğazı ve Ticaret Bakanlığı desteklerindeki bürokratik süreçler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.Denizli’nin üretim ve ihracat kapasitesinin, doğru adımlar ve yeni desteklerle çok daha güçlü bir geleceğe taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İhracatın 42 yıldızı ödüllendirdi

DENİB, 2024 yılı performansı ile başarı gösteren 5 kategoride toplam 42 firmaya İhracatın Yıldızı olarak plaket verdi. Kategoriler hakkında bilgi veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İmalatçı bazında ilk 20 firma, Uşak’ta faaliyet gösteren imalatçı bazında ilk 3 firma, ihracatçı bazında 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan ve sektöründe birinci 17 firma, dış ticaret sermaye şirketi olarak en fazla ihracat yapan firma ve en fazla e-ihracat gerçekleştiren firmayı ödüllendirdik. Tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

1 milyon $ üzeri ihracat yapan sektöründe birinci firmalar:

Yonga Mobilya, Çalışkan Tarım, Kcr Dış Ticaret, Europtec Cam, Uşak Cevahir, Bakkur Gıda, Denmet Metal, Biriz Kuruyemiş, Güçsan Makina, Denkim Denizli Kimya, FMU Kuruyemiş, Yaman Maden, Ardöküm Merdane, Mare Tarım, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Ateş Otomotiv, Smyrna Seracılık.

En fazla ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi: DTS Denizli Tekstil Dış Tic

En fazla e-ihracat yapan firma: DEMSAN Denizli Mensucat Sanayi ve Tic.

Uşak imalatçı bazında ilk 3 firma: Özerdem Mensucat, Ağaoğlu Tekstil, Kamgarn Yün Akrilik

İmalatçı bazında ilk 20 firma: Er-Bakır, Seval Kablo, Atom Kablo, Özgüven Kablo, Gamateks, Deniz Tekstil, Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri, CMK Kablo, Veritas, Ozanteks, Filidea Tekstil, Çarkıt Kablo, Sürü Tekstil, Küçüker Tekstil, Hürsan Havlu, Erikoğlu Emaye Bakır Tel, Kımıl Tekstil, Nesa Tekstil, Özerdem Mensucat, Denizli Rateks.