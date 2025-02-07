Depremde hasar alan itfaiye binası yeniden yapılarak açıldı

ADANA/EKONOMİ

Yeni itfaiye merkezinin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana milletvekilleri Mehmet Sümer, Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Konya Milletvekili Barış Bektaş ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iki yıl önceki depremlerden 14 milyon insanın etkilendiğini dile getirerek, “Asıl mevzu deprem olduktan sonra değil, öncesinde depreme karşı önlem almaktır. Bugün burada yapılan hizmet insanları daha güvende, daha sağlıklı daha huzurlu bir şehirde yaşatmak için yapılıyor ve planlanıyor” dedi.

“Yeni itfaiye 200 milyon liraya mal oldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 6 Şubat depremlerinin acısını paylaşmak ve destek olmak için Konya ve Uşak’tan gelen CHP’li vekillere teşekkür etti. Merkez itfaiye binasının yaklaşık 200 milyon liraya mal olduğunu ve borçsuz bir şekilde bitirildiğini aktaran Karalar, “Önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız’ diyoruz. İşte millete hizmetimizi azaltmadan gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremleri ile depremlere hazırlıklı olmak gerektiği gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını bildiren Karalar şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez biz deprem ve yangınlarla ilgili 14 Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Daire Başkanları’nı Adana’da topladık. Dedik ki; ‘Bir şehirde afet olduğunda birbirimize nasıl yardımcı olacağız? Kimin hangi envanteri var? Kim hangi ilden ne isteyecek? Bu ve benzeri sorulara cevap aradık, istişare ettik. Depremle ilgili çalıştaylar gerçekleştirdik, bilimin ışığında çalışmalar gerçekleştirdik. Olağanüstü faydalı bir toplantı ile yararlı sonuçlar ortaya çıktı. Arama kurtarma merkezi kuracağız dedik, onun da projesi bitti, yeri de hazır. Yakında temelini atacağız” bilgisini verdi.

“Isıya ve sese duyarlı 2 cihaz envantere girdi”

Merkez itfaiye binasında; 100 kişilik toplantı salonu, yemek alanları, spor salonları olduğunu anlatan Karalar, belediye envanterine yeni arama kurtarma ekipmanı da eklediğini söyledi. Başkan Karalar, “Kesiciler, hiltiler, makasların yanı sıra iki önemli cihaz var artık bünyemizde. Biri ısıya odaklı cihaz, diğeri sese duyarlı cihaz. Enkazda ses ve ısıdan insanlarımızın yerini tespit ederek, enkaza en kısa yoldan giriş haritası çıkaracak. Depreme hazır olma konusunda kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.