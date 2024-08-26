“Diğer ürünler desteklenseydi sebzeye orantısız yönelim olmazdı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde çiftçinin birçok mahsulünün üretim maliyetlerinin altında alınmak istenmesi gündemdeki yerini korurken Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bölge çiftçisinin yaşadığı sorunlar için yetkili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu. Kendisinin 2015 yılına kadar çiftçilikle uğraştığını belirten Karabatı, “Bugün buğday, mısır, ay çiçeği, şeker pancarı gibi ürünlerde devlet uygun fiyat verip desteklemeleri çoğaltmış olsaydı sebzeye bu kadar orantısız bir yönelim olmazdı. Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Susurluk bölgesinde 150 bin dönümde 1 milyon 200 ton domates var. Buna ilaveten geçen yıldan fabrikaların elinde kalan stokların büyüklüğünün oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Bunun piyasaya 1 yıl yetecek düzeyde olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm bunların yanında ihracat kotası yüzünden sanayici ihracatta yapamadı. Ve sonuçta salçalık domates eken üreticilerin bu ürünleri ellerinde kaldı. Üretici büyük sıkıntı içinde. Kaldı ki dış piyasaya açılmaya kalksalar da diğer ülkelerin satış fiyatları ile rekabet edemezler. Zira maliyetler yüksek. Domatesten verdiğim bu örneklerin benzerlerini karpuz, yağ biberi, bezelye, soğan gibi ürünlerde de verebiliriz” dedi.

Acilen tarım kredi kooperatifleri, kamu bankaları ile çiftçinin borcunun faizsiz ertelenmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Karabatı, “Bu, sorunu bitirmez ama çiftçimizin yükünü hafifletir. Aksi halde üreticinin bu borçları ödemesi imkânsız. Şu anda kazanılan paralarla işçinin ücreti bile ödenemez halde. Bir an önce kamuya olan borçları faizsiz bir şekilde ertelenmeli. Tabii bu yeterli olmayacaktır. Devletin çıkmazdaki çiftçiye bundan sonraki yıl için desteklemelerinin artırması gerekir. Gübre ve mazot desteği başta olmak üzere bu zaruri gereklilikler üzerinden verginin tamamen kaldırılması üreticiden yana önemli bir adım olur” diye konuştu.