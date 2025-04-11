Dijitalleşme hamlesi başlatan Nilüfer Belediyesi, Yapay Zeka Bürosu kurdu

EKONOMİ (BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Görev süresinin ilk yılında Nilüfer’de hayata geçirilen projeleri, yapılan hizmetleri anlatan Başkan Şadi Özdemir, planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Bursa’nın ve Nilüfer’in bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Depreme hazırlık kadar deprem sonrasına da hazırlık yapmak şart. Bu durumu aşmak için de deprem parkları ve deprem lojistik parkları yapmak istiyoruz. Konak ve Altınşehir mahallelerinde deprem parkları projelerimizi tamamladık. Yakında bunların ihaleleri yapılacak. Sonrasında bu projeleri çoğaltmak istiyoruz. İsteğimiz, her mahallede bir deprem parkı olması” diye konuştu. Vatandaşlarla olan diyalogu güçlendirmeyi ve katılımlarını artırmayı istediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer Her Yerde” mobil uygulaması ile belediye hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığına değindi. Uygulamanın daha da aktifleştiğini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, “Ödeme, bağış gibi işlemleri bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri seçimlerinde Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital ortamda seçim yaptık. Bir yılda bu uygulamamızı 18 bin 253 kişi daha indirdi. Bunun daha da yaygınlaşması lazım” ifadelerini kullandı.

Nilüfer, dijital dünyaya hazır

Dijitalleşme konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, kodlama atölyeleri düzenlediklerini, “Dijital Sohbetler” yaptıklarını, Türkiye’de ilk Yapay Zeka Bürosu’nu kuran ilçe belediyesi olduklarını söyledi. Nilüfer’de internet erişimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir, “Şu anda bazı park ve mekanlarımızda ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. Üç Fidan Gençlik Parkı ve Görükle Spor Parkı’nda bu hizmeti devreye aldık. Ayrıca, 14 kırsal mahallemizde 6 kütüphanemizde de ücretsiz internet hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, 7 Nisan itibariyle evde sağlık hizmetleri vermeye de başladıklarını açıkladı. 2024 – 2029 Stratejik Planı’nı hazırlarken katılımcılık anlayışıyla güzel işlere imza atıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “64 mahallemizden vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve kadınların düşüncelerini alarak stratejimizi belirledik” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, sunumunda kültür, sanat, spor alanında yapılan faaliyetleri de anlattı.