Diyarbakır mobilyası kadın girişimciliğiyle daha da yükselecek

Mahir SOLMAZ / DİYARBAKIR

Diyarbakır Mobilyacı İş İnsanları Derneği’nin (DİMOB) koordinasyonunda Diyarbakırlı kadın girişimci Helin Akyıl tarafından kentte üretilen mobilya ürünlerinin ve yan sanayi ürünlerinin markalaşması, katma değerinin ve pazarlama gücünün artırılması için 170 bin metrekare arazi üzerinde Helia Ticaret Merkezi’nin inşası devam ediyor. Tamamlandığında 121 mağaza ve 30 depoya ev sahipliği yapacak merkezde fuar konseptinde mobilya ve yan sanayi kollarının ihtisaslaşması sağlanacak. Ayrıca tüketiciler tek bir noktada anahtar teslim evlilik konseptiyle mobilya ve yan ürünlerine erişebilecek.

Helia Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Helin Akyıl, yatırımlarında kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması ve Güneydoğu Anadolu’nun ticari potansiyelinin canlandırmasını hedeflediklerini söyledi. Merkezlerinin Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yükseldiğine dikkat çeken Helin Akyıl, “Bölge ekonomisine can suyu olacak merkezimizin ilk etap inşaatı yüzde 65 oranında tamamlandı. İlk etabımızı Haziran 2025’te hizmete açmayı hedefliyoruz. İkinci etapta ise 1000’er metrekarelik 30 adet depomuzun yatırımına başlayacağız. Toplam depolama sahamız 100 bin metrekare olacak. Ruhsatlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2’nci etabımızın inşaatına da 2025’in ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Merkezimiz kapalı depo alanıyla işletmelerin stok yönetimi ihtiyaçlarına cevap verecek. Aynı zamanda projede alışveriş yapan ailelerin dinlenebileceği cafe, restoran, çocuk oyun alanları ve çevre illerden gelenler için otel konaklama imkânları ile konforlu bir alışveriş deneyimi sunacağız” dedi.

İlk etap istihdam hedefi 1000 kişi olacak

Babaları Mustafa Akyıl’ın bölgeye ilk sanayi yatırımını yapan isim olduğuna dikkat çeken Helin Akyıl, önümüzdeki süreçte bölge istihdamına katkı sağlayacak yatırımları sürdüreceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Ailemizin yıllardır geleneksel olarak sürdürdüğü yatırımlar bu projeyle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki süreçte küresel ticaret trendlerine uygun yeni ihtisas alanlar da kurmayı hedefliyoruz. Memleketimizin istihdamına katkı sağlayacak her projeyi değerlendireceğiz. Diyarbakırımıza daha da büyük kalıcı eserler bırakacak projelerimizin süreceğinin altını çiziyoruz.”

DİMOB Başkanı Erdem Elbir ise merkezlerindeki mağaza büyüklüklerinin 488 m²’den 2000 m²’ye kadar genişleyebildiğine dikkat çekti. Farklı büyüklüklerdeki işletmeler için uygun ve özel çözümler sağlayacaklarını söyleyen Erdem Elbir, “Kentimizi mobilya pazarı konusunda cazibe merkezi haline getirip çevremizdeki en az 10 ilin komşu ülkelere ihracat yapacak potansiyele kavuşturacağız. Merkezimiz yaklaşık olarak 20 milyon tüketiciye ulaşabilecek bir misyon üstlenecek. İlk etap istihdam hedefimiz 1000 kişi olarak belirledik. Mobilya mağazalarının yanı sıra, beyaz eşya, halı, perde, avize ve ev aksesuarları gibi alanlarda mağazalar konumlandırarak anahtar teslim evlilik konseptiyle hizmet vereceğiz. Merkezimiz tamamlandığında mobilya, aksesuar, dekorasyon, halı ve yan sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının sektörel sorunlarını çözüme kavuşturacak bir yapıya evirilecek. Sektör paydaşları arasındaki dayanışmayla ihracat, pazarlama, hizmet ve rekabet gücü de artırılacak. Bu sayede bölge istihdamına da büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu.