Rus Dış Ekonomi Bakanı Cheremin Antalya’da

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Moskova Hükümeti Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Cheremin, Moskova Devlet Spor ve Turizm Üniversitesi Rektörü Natalya Masyagina, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Moskova Devlet Spor ve Turizm Üniversitesi Dekanı Alexander Ivancov’un da aralarında bulunduğu heyet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti.

Konuk Bakan, Türkiye ve Rusya arasında başta akademi olmak üzere her alanda iş birliklerinin güçlendirilmesini istediklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Özlenen Özkan, üniversitede Rusya Federasyonu vatandaşı 109 öğrenci bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

‘’Türkiye olarak Rusya ile hâlihazırda bulunan bağlarımızı derinleştirmek bizler için çok kıymetli. Ekonomik ve ticari bağların yanında akademik bağlarımızın da geliştirilmesi Akdeniz Üniversitesi olarak önem verdiğimiz bir nokta. Üniversitemizde 109 Rus öğrenci öğrenim görüyor. Turizm Fakültemizde Rusça dersler verilmekle beraber Rus Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz de Rus kültürü ile bizleri daha yakından tanıştırmakta. Komşu iki ülkenin üniversiteleri olarak sizlerle iş birlikleri gerçekleştirmek bizler için de çok kıymetli olacaktır.”

Rus Bakan Cheremin de Rusya ve Türkiye arasındaki bağları her alanda güçlendirmek istediklerini belirterek, akademi alanındaki iş birliklerine de önem verdiklerini söyledi.

Moskova Devlet Spor ve Turizm Üniversitesi Rektörü Natalya Masyagina da dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerinin olduğunu belirterek, “Ama maalesef henüz Türkiye’den bir öğrencimiz yok. Umarım en yakın zamanda olur. Ben sizleri ve Akdeniz Üniversitesi’nden bir heyeti ve bir grup öğrenciyi üniversiteme davet etmek istiyorum.” dedi.

Moskova Devlet Spor ve Turizm Üniversitesi Dekanı Alexander Ivancov ise bağlı bulunduğu Üniversitenin 6 adet Nobel ödülüne sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

‘’Türkiye ile Akkuyu Nükleer Enerji Santrali kurulumu konusunda anlaşmalarımız var. Bu konuda Türk yetkililere eğitimler veriyoruz. Türkiye ve Türk Üniversiteleri ile ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi her alanda artırmak istiyoruz.’’