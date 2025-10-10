“Doğal taş sektörünün geleceği sürdürülebilirlikte”

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Mermerciler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Muğla 1’inci Ulusal Mermer ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Sektörün sorun ve beklentilerinin masaya yatırıldığı zirvede, ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik, yeşil ve dijital dönüşüm kavramlarının üzerinde duruldu.

Zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) iş birliğinde gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Arslan Narin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Karakuş: “Doğayı koruyarak üretmek artık zorunluluk”

Zirvede konuşan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, mermer sektörünün yalnızca üretim değil, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün, mermer sektörünün geleceğini ve sürdürülebilirliğini konuşmak üzere bir aradayız. Bu zirve, yalnızca bir sektör buluşması değil; aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm vizyonuna katkı sağlayan önemli bir platform. Muğla, Türkiye’nin en önemli doğal taş merkezlerinden biri. Coğrafi işaretli Muğla Beyazı Mermeri, estetik değeri ve kalitesiyle dünya pazarlarında güçlü bir yer edindi. Ancak günümüzde artık sadece üretmek değil; doğayı koruyarak üretmek, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatı artırmak ve yeşil üretim anlayışını sektörün temeline yerleştirmek gerekiyor” dedi.

Sektörün gelişimi açısından izin ve ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Karakuş, “Bazı izin ve ruhsat süreçlerinin uzun sürmesi, yatırım planlarını geciktiriyor ve üretim verimini olumsuz etkiliyor. Bu konuda hem bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi hem de dijital altyapıların güçlendirilmesi sektörün önünü açacaktır. Aynı şekilde dijitalleşme artık kaçınılmaz bir gereklilik. Yeni üretim tekniklerine, akıllı maden yönetim sistemlerine ve dijital pazarlama araçlarına geçiş; rekabet gücümüzü artıracak, kaynak verimliliğini sağlayacaktır” diye konuştu.

Karakuş, MUTSO olarak sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: “Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sektörün bu dönüşüm sürecinde yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeni teknolojilerin, Ar-Ge’nin, dijitalleşmenin ve döngüsel ekonominin mermer sanayimize entegre edilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GEKA iş birlikleriyle yürütülen projeler, yeşil üretim odaklı teşvikler ve sürdürülebilir madencilik eğitimleri bu çabalarımızın somut örnekleri. Bu zirve, mermerin yalnızca bir hammadde değil; estetik, kültür ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir değer zinciri olduğunu ortaya koyuyor.”

Zirvede, atık yönetimi, ruhsat ve izin süreçleri, AR-GE ve verimli ocak işletmeciliği, mermerin mimari ve sanatsal kullanımı, dijitalleşme, ihracat ve lojistik, finans yönetimi ile teşvik ve hibe kullanımı gibi başlıklar ele alındı.