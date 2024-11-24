EKONOMİ/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 27.’si verilecek olan “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. BUSİAD tarafından sanayici ve iş insanları ile firmaların Türkiye’nin kalkınmasına daha çok katkıda bulunmalarını sağlamak için onları teşvik etmek, ülke kalkınmasının yanı sıra; mesleki konularla, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk projelerinde atılımcı ve yararlı faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ödüller ile ilgili BUSİAD'dan yapılan açıklamada, “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödüllerinin” 27 Kasım’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği ifade edildi. Açıklamada 2023 yılı için verilen ödüllerin BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verildiği belirtildi.

Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri’nin sahipleri şu isimler oldu:

Doğan Ersöz Ödülü Oya Coşkunöz Aktaş

BUSİAD Özel Başarı Ödülü Sencer Solakoğlu

BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş.

BUSİAD Meslek Ödülü Atilla Parlamış ve Sinan Baykal

BUSİAD Eğitim Ödülü Mehmet Zorlu Vakfı

BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü BUSADER Federasyonu