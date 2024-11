Doka, en yeni ürün ve hizmetleriyle Türkmen İnşaat Fuarı’nda

Takip Et

Büyük yapı projeleri için yaptıkları inovasyonlarla öncü haline gelen Doka, bu yıl 13'üncüsü CCI Türkmenistan Binası Kongre Salonu'nda 3-5 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek “Turkmen Construction” Fuarı’nda ürünleriyle yer alacak. Fuar’da inşaat projelerinde hız, güvenlik ve tasarruf sağlayan en yeni kalıp – iskele sistemlerini tanıtacak.

Türkmenistan inşaat sektörünün önemli bir kilometre taşı olarak görülen Türkmenistan İnşaat Fuarı, aynı zamanda önemli bir uluslararası forum olarak da kabul ediliyor. Endüstri forumu, hem yerli hem de dünyanın önde gelen inşaat şirketleri için büyük bir tanıtım ve müzakere platformu haline geldi. Uluslararası çapta düzenlenen "Türkmen İnşaat 2022" fuarında, Türkmen meslektaşları ile ortak fayda sağlayan ortaklıklar yapmak, ülkede uygulanan büyük ölçekli kentsel gelişim programlarının uygulanmasına aktif olarak görev almak ve inşaat sektörünü de geliştirmek isteyen 12 ülkeden 116 büyük şirket katılmıştı.

Doka, 60'tan fazla ülkede 178'den fazla satış ve lojistik tesiste hizmet veriyor

Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa dahil pek çok ülkedeki prestijli projelerin kalıp sistem çözümlerini yapan Doka Türkiye, inşaatın tüm alanlarında yenilikçi kalıplar, çözümler ve hizmetler sağlama konusunda dünyanın önde gelen liderleri arasındadır. Doka Türkiye Genel Müdürü Can Ali Güven, “Doka aynı zamanda çeşitli uygulamalar için özenle geliştirilmiş iskele çözümleri sunan küresel bir tedarikçidir. 60'tan fazla ülkede 178'den fazla satış ve lojistik tesisimiz ile yerinde danışmanlık, müşteri hizmetleri ve teknik destek için yüksek performanslı tedarik ağına sahibiz ve proje ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun ekipmanın hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlamaktayız” dedi. Dünya çapında 7 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Ali Güven, “Doka ayrıca, 150 yılı aşkın bir süredir güvenilirlik, deneyim ve dürüstlüğü temsil eden Umdasch Group'un bir şirketidir” ifadesini kullandı.

Doka, çok çeşitli dijital çözümleri de sektöre sunmaktadır

Doka Türkiye Genel Müdürü Can Ali Güven, fuarın Türkmenistan’daki sektör paydaşlarıyla etkileşim kurma, ayrıca Doka’nın en yeni ürün ve hizmetlerini tanıtma imkanı bulacacakları bir platform sunacağını belirtti. Can Ali Güven, fuara ilişkin şu görüşleri paylaştı: “Ana üretim merkezi Avusturya'nın Amstetten kentindeki ana tesisi olan Doka, en yüksek kalite standartlarına bağlı kalarak son teknoloji ile çalışıyor. Her türlü betonarme kalıpları, iskele ve iş güvenliği ekipmanları gibi ana sistem bileşenlerinin yanı sıra çok çeşitli dijital çözümleri de sektöre sunuyor. Şirketin modüler ürünleri, ister satın alınsın ister kiralansın, nesiller boyunca çeşitli inşaat projelerinde kullanıldı. 1999 yılında kurulan Doka Türkiye ise yenilikçi kalıp ve iskele çözümleri sunarak hem ülke çapında hem de bölgesinde birçok büyük ölçekli projeyi destekledi bugüne kadar. Doka Türkiye ekibinin dış Pazar sorumluluk sahasında Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’a uzanan geniş bir coğrafya bulunuyor ve bu ülkelere yaptığı ihracat son 5 yıl içerisinde toplam satışlarımızın önemli bir kısmını oluşturuyor. Türkmen İnşaat Fuarında bu önemli ülkeden paydaşlarımızla aynı platformda buluşmamızın da Doka için başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”

Her projeye özel mühendislik çözümleri sunuyor

Bugüne kadar sayısız uluslararası dev projede kalıp ve iskele çözümleriyle görev üstlendiklerini belirten Güven, “Türkiye’nin yanı sıra Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan pazarlarında en önemli altyapı ve üstyapı projelerinde öncelikli tercih edilen kalıp ve iskele tedarikçisi konumundayız. Çözüm ortağı olarak yer aldığımız projelerde ihtiyacı anlayarak, gelişen taleplere hızlı cevaplar üretiyoruz. Her projeyi ayrı değerlendirerek en uygun mühendislik çözümlerini sunmaktayız. Doka’nın sorumluluk üstlendiği projeler arasında tüm Orta Asya’nın en yüksek binası olan Özbekistan’daki Nest One Tower, Azerbaycan’da Bakü Flame Towers, yine Bakü’de Crescent Palace ve Ortadoğu’nun en büyük projelerinden biri olan, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid imzalı Irak Merkez Bankası Projesi gibi uluslararası çapta imza projeler yer almaktadır” dedi.