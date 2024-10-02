Doka, Ringlock modüler iş iskelesi sistemini iç pazara sundu

Sabiha TOPRAK / KOCAELİ

Doka Türkiye Genel Müdürü Can Ali Güven, “Üstün kalitesi, cazip fiyatı ve performansıyla öne çıkan Ringlock iş iskelesi sistemi, modüler özellikleri sayesinde çok yönlü kullanılarak, sahada birçok ihtiyaca tek bir ürünle cevap veriyor. İskele piyasasında onlarca yıldır varlığını sürdüren test edilmiş ve onaylanmış bu çözüm sistemi, kalıp donatı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ideal sistem bileşeni özelliğine sahip. Ringlock, ayrıca kalıp altı iskele ve merdiven kulesi olarak da kullanılabiliyor. Ürün, benzerlerine göre çok sağlam olması ve kolay kurulumu nedeniyle avantaj sağlıyor. Alman Yapı Tekniği Enstitüsü (DIBT) sertifikasına sahip olan Ringlock, tüm genel güvenlik standartlarına uygun” şeklinde konuştu.

Ringlock’un inşaat sektörüne maliyet avantajı getirdiğine dikkat çeken Can Ali Güven, “Ringlock, güçlü ve sağlam dizaynı sayesinde iş kazalarının da oranını azaltarak, çalışanların görevlerini güvenle ve verimlilikle yerine getirmelerini sağlıyor. Ringlock’un galvaniz kaplaması, uzun süreli kullanım sağlarken bakım onarım maliyetini de düşürüyor. Bu özellikleri modüler tasarımı ile birleştiğinde, ortaya çok yönlü ve uzun süreli kullanım sağlayan bir ürün çıkıyor” dedi.

Doka, 60’tan fazla ülkede 180 satış merkezinde

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) faaliyet gösterdiklerini söyleyen Can Ali Güven, Doka’nın artık müşterilerinin kalıp ve iskele ihtiyaçları için tek durak noktası haline geldiğini vurguladı. Güven, “Bu sistem, tedarikçi sayısını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda kalıp ve iskele sistemlerinin tek bir noktadan tedarik edilmesi sürecinde müşterilerimiz için işlevsellik sağlıyor” ifadesini kullandı.