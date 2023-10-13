Dönüşüm projesinde üçüncü perde: Şükran’da birinci etabın temeli atıldı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sahibita Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 1. Etabın da temeli atıldı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Emlak Konut ve Emlak Planlama İnşaat grubu yöneticileri, Kamu Kurumlarının Konya İl Müdürleri, teşkilat mensupları, STK Başkanları, Muhtar Dernekleri Başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kentsel dönüşüm projelerinin bir şehrin ‘yeniden başlama’ mücadelesi, derlenip toparlanma ve yeniden ayağa kalkma savaşı ve bir şehrin, insana, hayata ve geleceğe tutunma çabası olduğunu ifade etti. Şükran Dönüşüm Projesi’nin hem 2 milyar lirayı aşan maliyeti hem de imar yoğunluğu ve yapı stoğu azaltılması sebebiyle Türkiye’nin de sayılı projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Şehre ve Meram’a değer katacak Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi, güzelliği, kalitesi ve her ayrıntısıyla Türkiye’ye örnek olacak nitelikte özellikler taşıyor. Burada yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan geleneksel dönüşüm çalışmalarının aksine imar yoğunluğu ve yapı stoğu önemli ölçüde azaltılarak planladık. Projede inşaat yoğunluğu yaklaşık üçte iki oranında düşürüldü. Bu önemli bir rakam. Rantı düşünmeden fedakarlık yaparak gerçekleştirdiğimiz bu projede doğal alanları çoğaltıyor ve yatay mimarinin en güzel örneklerini veriyoruz” diye konuştu.

“Şükran’da süreç artık baş döndürücü bir hızla ilerliyor”

Şükran Kentsel Dönüşümünde sürecin artık baş döndürücü bir hızda ilerlediğini ifade eden Başkan Kavuş, misafirlere yürütülen çalışmalar hakkında etap etap bilgi verdi. Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü; “Etaplarımız birer birer hayata geçiyor, inşaatlarımız hızla yükseliyor. Projenin bir kısmının temeli atıldı, bir kısmı da temelinin atılacağı günü bekliyor. Temelini atacağımız birinci etap, toplam 21 bin metrekarelik arsa alanı içerisinde 37.401 m²’lik inşaat alanına sahip olacak. Tamamıyla tarihi ve coğrafi doku ile yöresel mimariye uygun şekilde tasarlanan proje 3 ayrı adada 7 blokta 158 adet dükkan ve 149 adet ofis olmak üzere 307 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeşil alan olarak 1.124 m², bu bölgenin önemli bir problemi olan otopark için ise 4.628 m²’lik bir alan ayrıldı. Projenin ihale edildiği tarihteki tutarı ise 480 Milyon TL. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor inşallah en kısa sürede kazasız belasız bitirmek de nasip olur.”

“Şükran, herkesin takdir ettiği bizim de iftihar ettiğimiz bir proje oldu”

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şehrin en büyük projelerinden biri olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Meram Belediyesinin şehrin kalbinde üzerinde önemle durulması gereken bir yerde dönüşüm gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Bu çalışmalar bittiğinde Konya’nın köklü mahallesine yakışır bir çehreye kavuşacağını belirten Özboyacı, konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “Dönüşümün, buradaki tarihi havayı bozmadan yapılıyor olması çok kıymetli. Bir dönüşüm nasıl yapılması gerekiyorsa buradaki çalışma da öyle yapılıyor. Herkesin takdir ettiği bizim de iftihar ettiğimiz bu dönüşüm, tarihi şehir merkezini bir cazibe merkezi haline getirmiş olacak. Gelen misafirlerin beğenerek gezecekleri bir aks oluşturma hayalimiz vardı, Şükran bu hayalin önemli bir parçasıydı. Burada çok ciddi bir emek var. Konya’nın bir evladı olarak bu emeği ortaya koyan herkesten Allah razı olsun.”

“Şükran projesi başkan kavuş ile birlikte ete kemiğe büründü”

Sözlerine Konya’nın kadim medeniyetin mihenk taşı olmuş bir şehir olduğunu hatırlatarak başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ise, gerek yerel yönetimlerin gerekse bakanlıkların bu aziz şehre kentsel dönüşümden altyapıya kadar pek çok alanda çok güzel yatırımlar kazandırdığını ve kazandırmaya da devam ettiğini söyledi. Şehir ve insan arasında derin bağlantı bulunduğuna dikkat çeken Tuzcuoğlu, “İnsan ve şehir arasında doğrudan bir bağ vardır. İnsan şehri, şehir de insanı etkiler. İnsanın hamuru şehir teknesinde yoğrulur. İnsan ve şehir birbirinin aynasıdır. Bu sebeple gergef gergef oya işler gibi şehirleri işlemek gerekiyor. Bizlerin de şehirleri inşa etmek ve şehirlerimizin karşılaştığı sorunlarla mücadele etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirmek adına yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Son yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri bize çok şey gösterdi. Türkiye’nin büyük bir bölümü deprem riski taşıyor. Bu çerçevede kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmanın mücadelesini veriyor, 81 ilde dönüşüm çalışmaları yürütüyor ve destek veriyoruz. Konya’da bu şehirlerin başında geliyor. Bu amaçla şehirdeki çalışmalara büyük destekler verdik. Şükran Kentsel Dönüşüm çalışmaları da bunlardan biri. Önceki dönemlerdeki belediye başkanlarımızla başlatılan dönüşüm çalışmaları Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte ete, kemiğe büründü, final ona nasip oldu. Mustafa Bey projeyi sahiplendi, işi bu noktaya kadar getirdi. Bu proje sadece Konya için değil, Türkiye için en nitelikli en kaliteli ve vizyon dönüşümlerinden biri oldu” diye konuştu.

“Bu proje şehrin ve medeniyetin ihyası anlamı taşıyor”

Şükran Kentsel Dönüşümünün şehir adına çok önemli projelerden biri olduğuna işaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan da, bu önemli projede gösterdiği gayretli çalışmalardan dolayı Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Başkan Kavuş’un rehberliğinde alınan katkılar ile birlikte şehrin önemli bir alana kavuşacağını belirten Vali Özkan, proje ile birlikte tarih ve kültürel değerlerin ihyasının ve bunların şehir insanıyla buluşturulma gayretlerini takdir ettiğini ifade etti. Bu projenin insanı merkeze alan hizmet anlayışının bir göstergesi olduğunu söyleyen Vali Vahdettin Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “İnsanımızın layık olduğu mekanlarda teneffüs etmesi, güzel yaşaması ve bu noktada gösterilen duyarlılık takdire şayandır. Bu dönüşüm sadece fiziksel anlamda bir ihya değil, manevi ve kültürel değerlerin de ihyası ve gelecek nesilllere aktarılması anlamı taşıyor. Güçlü bireyler ve güçlü toplumları güçlü şehirlerle inşa edebiliriz. İşte bu alanda gerçekleştirilen bu çalışma kültürel değerlere sahip çıkılması ve bunun gelecek nesillerle tanıştırılması anlamı taşıyor. Hayra ve berekete vesile olsun. Bu noktaya gelmesi için emek harcayan Başkan Mustafa Kavuş’a ve diğer tüm isimlere şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabının temeli, törene katılan protokol tarafından atıldı.