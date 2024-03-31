DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk: İzmir limanı, otonom yapıyla şahlanır

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Limanı’nın kapasitesinin altında hizmet verdiğini ifade eden DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, limanın otonom yapıyla yönetilebileceğini belirterek, “Kurumlar, odalar, kamyoncular, belediyeler aklınıza kim gelirse. Böyle bir şekil İzmir Limanı’nı şahlatır” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelesinde, Merkez Bankası’nın faiz artışını hatırlatarak, buna rağmen döviz erimesinin devam ettiğini söyleyen Öztürk, “Uzmanların yumuşak toparlanma olarak adlandırdığı dönem içerisinde olumlu yansımalarını gözlemliyoruz. Yılın ilk iki ayında aylarında elleçlenen konteyner miktarı yüzde 20 arttı” dedi.

Ege Bölgesi’nde kruvaziyer sezonunun başladığını dile getiren Öztürk, “Kruvaziyer sezonu erken ve bereketli başladı. 21 gemiyle yaklaşık 29 bin yolcu geldi. 2023 hedefimiz 1,5 milyon yolcuydu, bu sezon 2 milyondan fazla yolcu gelmesini bekliyoruz. İzmir Limanı’na gemi gelişleri 2 Nisan’da başlıyor. Çeşme’ye 24 Mayıs gibi gelecek” dedi.

Yunan Adalarına seferlerin başlayacağını dile getiren Öztürk, “Çeşme-Sakız, Seferihisar-Samos seferleri başlayacak. Aliağa’dan Midilli’ye seferleri ile ilgili de bir çalışmamız var. Yunan adaları bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.